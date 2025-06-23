Тренеру з Європи, який очолив московський цска, загрожує в'язниця на батьківщині

Швейцарському фахівцю Фабіо Челестіні, який став новим головним тренером футбольного клубу цска (москва), загрожує тюремний термін на батьківщині, стверджує видання Blick. Раніше українець Стаховський назвав тренера збірної Італії Спаллетті повією за ностальгію за «російським» минулим .

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Загвоздка у тому, що титульним спонсором цска є банк ВЕБ, який перебуває під санкціями Євросоюзу. Швейцарське законодавство забороняє отримувати винагороду від економічного суб'єкта, що перебуває під санкціями. Таким чином, 49-річний екс-гравець швейцарської збірної (35 матчів, 2 голи) не може легально перераховувати свою зарплату на рахунок у Швейцарії і користуватися цими грошима в рідній країні.

Зазначається, що у разі повернення Челестині до Швейцарії із зарплатою від цска фахівцеві загрожуватиме до п'яти років в'язниці (або до шести років в'язниці в Іспанії, де мешкає тренер). Лише залишаючись у росії і не використовуючи кошти в Європі, фахівець, який став минулого сезону з «Баелем» чемпіоном Швейцарії та володарем Кубка країни, уникне переслідування.

До речі, у 2019 році Фабіо Челестіні протистояв на чолі «Лугано» київському «Динамо» у Лізі Європи, двічі зігравши з українським клубом унічию (1:1 та 0:0).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер відомий український футбольний тренер, которого позбавили усіх нагород за співпрацю з окупантами.

Фото фк цска

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