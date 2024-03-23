Помер відомий український футбольний тренер, котрого позбавили усіх нагород за співпрацю з окупантами

У віці 66 років в одній із лікарень Криму помер колишній тренер футбольних клубів «Таврія», «Севастополь» та інших Сергій Шевченко, повідомляє Херсонська обласна асоціація футболу. Раніше не стало колишнього футболіста «Ворскли» та тренера «Сталі».

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Як з'ясувалося, 4 березня Шевченко відзначив день народження, а наступного дня був госпіталізований. Причиною смерті тренера став інфаркт нирки.

Під час російської окупації Херсона колабораціоніст працював директором та тренером клубу «Фрегат», який окупанти створили на базі місцевого «Кристала». Після звільнення міста Шевченко разом із командою перебрався до Криму.

Ще у 2014 році після анексії півострова, де він на той час працював тренером у «Таврії», Шевченко залишився у Сімферополі та два роки керував клубом ТСК «Таврія». Після цього він переїхав до росії — на Сахалін.

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2016 року тренер повернувся до України, де очолив «Таврію», яка була відроджена на території Херсонської області. 2021-го він тренував херсонський «Кристал» та ФК «Миколаїв». Влітку 2022 року у Херсоні Шевченко перейшов на бік окупантів.

На тренерській ниві фахівець ставав чемпіоном другої та першої українських ліг. Шевченка було нагороджено знаком «Почесний працівник фізичної культури та спорту», почесною нагородою ФФУ — медаллю «За заслуги», та золотою нагородою ПФЛУ — «За особистий внесок у розвиток професіонального футболу України», однак у 2023 році він був позбавлений усіх нагород та звань і довічно відсторонений від будь-якої діяльності, пов'язаної з футболом.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер колишній головний тренер «Металіста» та збірної України Леонід Ткаченко.

Фото ФК «Таврія»

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