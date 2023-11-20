Стаховський назвав тренера збірної Італії Спаллетті повією за ностальгію за «російським» минулим

Знаменитий український тенісист Сергій Стаховський, який захищає батьківщину на фронті, напередодні матчу відбору Євро-2024 Україна — Італія різко відреагував на пояснення наставника «Скуадри Адзурри» Лучано Спаллетті, чому він привітав свій колишній клуб російський «Зеніт» з чемпіонством уже після повномасштабного вторгнення рф в нашу країну.

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«У цій команді багато футболістів та людей, з якими я працював, вони мене привітали з чемпіонством у серії А, а я привітав їх із чемпіонством у російській лізі, я маю на це повне право, — заявив Лучано Спаллетті. -. Я вважаю, що некоректно прив'язувати спорт до конфліктів, з якими я не згоден. Італійці теж багатостраждальний народ. Я сподіваюся, що конфлікт в Україні скоро закінчиться»,

«Спаллетті, який ти жартівник. Спорт поза політикою? Привітання голові „Газпрому“, головному донору війни в Україні. Повія», — написав Сергій Стаховський.

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Нагадаємо, що італійський фахівець очолював «Зеніт» у 2009—2014 роках, двічі ставши з клубом із санкт-петербурга чемпіоном росії і здобувши по разу Кубок і Суперкубок країни.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сергій Стаховський назвав Василя Ломаченка дебілом через церковне відео.

Фото figc. it

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