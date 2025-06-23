Санкції в Україні замінили правосуддя: французькі ЗМІ

Санкції, які за задумом мають бути інструментом захисту від зовнішніх загроз, перетворюються на універсальний спосіб перерозподілу власності в інтересах наближених до влади груп. Про це повідомляє французьке видання 24matins.

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У публікації підкреслюється, що замість повноцінного кримінального переслідування в Україні дедалі частіше використовуються санкційні механізми РНБО.

При цьому підкреслюється, що процедура ініціювання санкцій, які накладаються в режимі «презумпції винуватості», вкрай непрозора, оскільки закон не містить чітких вимог до подачі та доказового забезпечення, що відкриває простір для свавілля і спекуляцій.

Видання наводить кілька показових кейсів, які доводять непрозорий та вибірковий характер санкцій проти бізнесменів. Один з них — колишній президент Петро Порошенко, за словами якого влада намагалася використати санкційний механізм, щоб відібрати у нього телеканали «Прямий» та «П'ятий» під виглядом «деолігархізації». Сам Порошенко назвав це «гопницькою спробою відібрати майно».

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Ще один приклад, наведений у статті французького видання — кампанія проти бізнесмена Костянтина Жеваго, яку експерти кваліфікують як спробу рейдерського захоплення його гірничо-збагачувального комбінату.

«Влада розробила схему „націоналізації активів українських та іноземних власників“, яка загрожує інвестиційній репутації країни», — цитує видання бізнесмена.

У публікації підкреслюється, що дії проти Жеваго почалися не з висунення звинувачень у суді, а зі створення медійного тла, в якому його імідж послідовно руйнувався. Паралельно з цим відбувався тиск через правоохоронні органи та спроби обмежити вплив компанії на виробничі процеси.

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У якості ілюстрації до непрозорої санкційної політики в Україні, що супроводжується медійним тиском, наводиться кейс власника терміналів TIS резидента Монако Олексія Федоричева. Влада ініціювала кримінальне переслідування бізнесмена за нібито хабар чиновникам «ДЗК», одночасно запускаючи кампанію у ЗМІ із закликами до конфіскації його активів.

«Це тривожний індикатор: заклики до позасудової конфіскації бізнесу Федоричева супроводжуються зізнаннями, що юридичних підстав недостатньо, але політична доцільність потребує „швидких рішень“», — зазначає видання.

На думку автора публікації, санкції проти іноземців, таких як Федоричев, особливо чутливі, адже Україна тим самим посилає тривожний сигнал: ніхто не захищений, якщо ваш актив цікавий комусь нагорі. Також у публікації підкреслюється, що логіка позасудових спроб перерозподілу власності де факто перетворюється на рейдерство, а дії України в даній сфері втрачають довіру західних партнерів.

«Незважаючи на патріотичну упаковку, подібні кейси створюють катастрофічний ефект для іміджу України на Заході», — зазначає 24matins.

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Посилаючись на The National Interest і The Hill, видання зазначає, що західні партнери «не довіряють українським санкціям», оскільки докази їхньої обґрунтованості залишаються засекреченими, а сама процедура позбавлена прозорості та суддівської верифікації. І якщо воєнні санкції стають інструментом зведення рахунків або економічної боротьби, то Україна ризикує підірвати довіру інвесторів, кредиторів і донорів.

«Україна бореться за виживання, але в цьому бою вона не повинна втрачати орієнтири. Санкції — не можуть бути заміною суду. Конфіскації — не можуть перетворюватися на рейдерство. Популізм — не може підміняти право», — резюмує французьке видання.

Нагадаємо, в ОП готують справи проти Залужного, Кличка та мерів.

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