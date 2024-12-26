Влада готує кримінальні справи проти тих, хто може скласти конкуренцію чинному президенту на наступних президентських виборах. Зокрема, проти Залужного та Кличка. Про це повідомив народний депутат VIII скликання Борислав Береза на своєму ютуб-каналі.

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«В повітрі тхне виборами. І тому ОП діє в парадигмі „треба зачистити всіх, хто може сказати щось проти або хто може стати конкурентом“. Прогнозую, що Офіс хоче показати Трампу, що всі опоненти погані: хто має більший рейтинг довіри, підтримку суспільства, більші шанси на перемогу. Що жодного достойного кандидата на посаду президента в Україні немає, окрім Зеленського. І чим голосніше на Банковій кричать, що виборів не проводитимуть, тим активніше працюють силовики з кримінальними справами проти політичних опонентів Зе», — заявив Борислав Береза.

За словами Берези, ворог № 1 для ОП — Залужний.

«Борди з натяком на генерала де Голля вже створили істерику в Офісі. Плюс соцопитування кажуть, що Залужний легко виграє у Зеленського на президентських виборах. Тому, за моїми даними, генералу хочуть пришити кримінальну статтю про держзраду. За те, що начебто був розмінований Чонгар. Хоча хто давав вказівку по розмінуванню та до чого тут друг президента Іван Баканов, який призначав на посади в органах російських „кротів“, — ми промовчимо», — каже Береза.

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Також на Банковій активізують кампанію проти мера Києва Віталія Кличка, вважає Береза.

«Він не поклав Київ під Офіс після 2019 року. Але найстрашніше для Офісу зараз — те, що Кличко може стати ключовим учасником майбутньої демократичної коаліції. Також мер Києва має хороші стосунки з Трампом і європейськими партнерами. Тому проти Кличка також хочуть застосувати кримінальні справи. Ганятимуть по колу старі і створюватимуть нові — проти оточення, заступників, посадовців КМДА. Більшість таких справ розвалюється до суду, бо зліплені з нічого. Але це треба Офісу, щоб показати, що „наклеп на захисників демократії“ наводять політики з купою кримінальних справ», — аргументує екснардеп.

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Крім того, за його словами, дратують Банкову й деякі мери, які «їздять по конференціях з відновлення й кажуть, що чиновники з військових адміністрацій узурпували владу».

Раніше повідомлялося, що Зеленський влаштував велику чистку в дипкорпусі.

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