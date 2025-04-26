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Політика

Санкції РНБО дедалі частіше використовуються як інструмент політичного тиску, — Bihus.info

15:48 26 квітня 2025
Санкції РНБО

Санкції Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) останнім часом дедалі частіше застосовуються як інструмент політичного та бізнесового тиску, а не як засіб захисту національної безпеки. Про це йдеться у новому журналістському розслідуванні проєкту Bihus.Info.

За даними журналістів, санкційний механізм перетворюється на засіб усунення неугодних з політичної та економічної арени.

Зокрема, автори розслідування звертають увагу на те, що сам процес накладення санкцій дедалі більше втрачає ознаки правової процедури.

«Власне, з клоунадою цей процес і почав асоціюватися останнім часом. Серйозний і загалом дуже потрібний інструмент, здається, методично перетворюється на батіг у руках окремих мешканців Банкової. На їхніх же руках, завдяки цьому батогу, уже опинилися ціла когорта політиків і бізнесменів», — наголошується в сюжеті Bihus.Info.

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У матеріалі також зазначається, що санкції стали інструментом усунення конкурентів і дедалі більше сприймаються суспільством як засіб внутрішньої боротьби за вплив.

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