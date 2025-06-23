«Дивний» штраф: чому водія можуть покарати за відчинені вікна у машині

У спекотні літні дні кожен водій самостійно вирішує, як заощадити паливо: вмикати йому кондиціонер, або відкрити вікна.

Але опущені вікна в авто, особливо під час коротких зупинок, можуть розцінюватися як порушення Правил дорожнього руху (ПДД).

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Відкрите вікно дає доступ до салону, що може призвести до крадіжки особистих речей чи документів або й самого транспортного засобу.

Поліція такі випадки розцінює як недбалість з боку водія, що створює передумови для правопорушення, стверджує vnedorozhnik.

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Правоохоронці зазвичай покладаються на пункт 15.12 ПДД, де чітко зазначено, що «водій зобов’язаний залишати транспортний засіб лише після того, як упевниться, що вжито всіх заходів для запобігання самовільному руху, проникненню до салону або незаконному заволодінню авто».

Штраф за таке порушення 340 грн.

Крім того, їзда у шльопанцях, в’єтнамках чи навіть босоніж теж може призвести до серйозних наслідків.

Хоча закон прямо не забороняє водіння в шльопанцях або іншому «легкому» взутті, під час їзди водій може створити аварійну ситуацію саме через взуття, яке може зіслизнути з педалі.

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Поліція може розцінюватися водіння у шльопанцях як порушення й покарати штрафом.

Це також стосується й взуття на високих підборах або високій платформі.

Експерти вважають, що у багажнику потрібно мати окрему пару зручного взуття для водіння. Це може врятувати життя та зекономити на штрафах, пише український автомобільний портал.

Нагадаємо, нещодавно у МВС прокоментували чутки про покарання водіїв за «підморгування» аварійкою. Більш детально про це у нашому матеріалі.

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