Відкриті вікна або включений кондиціонер: чому віддати перевагу водієві у спеку, щоб заощадити паливо

На Україну насувається спека. Й українським водіям, які хочуть заощадити на пальному, доведеться обирати — відкривати вікна або вмикати кондиціонер, щоб їхати з комфортом.

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Автомобільний експерт з’ясував, який спосіб обійдеться дешевше, передає профільне видання.

Кондиціонер отримує живлення від двигуна. Таким чином, його робота безперечно збільшує витрату пального. За даними Товариства автомобільних інженерів (SAE International), включений кондиціонер додає від 4 до 30% до загального споживання пального.

Дані SAE International свідчать про те, що водіння з опущеними вікнами здатне підвищити витрату пального від 3 до 10% - залежно від швидкості.

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Найбільш відчутно це проявляється близько 80 км/год. В еквіваленті на 100 км це може додавати від 1,5 до 3,5 літра пального.

Після 85 км/год турбулентність значно зростає, що, за оцінками інженерів, здатне підняти витрату пального до 20%.

Експерти радять водіям, які рухаються містом на невеликих швидкостях, відкривати вікна, щоб зменшити витрати пального. Проте на трасі, особливо понад 85 км/год, аеродинамічний штраф від опущених вікон може перевищити додаткові витрати на охолодження салону.

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Тож оптимальний вибір залежить від швидкості, маршруту, моделі автомобіля й рівня комфорту для водія та пасажирів.

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