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Суспільство та люди

Штраф можуть виписати, але права не відберуть: у МВС прокоментували чутки про покарання водіїв за «підморгування» аварійкою

14:53 21 червня 2025
Увімкнення аварійки в машині без причини карається штрафом, фото з відкритих джерел

Інформація у мережі про те, що за подяку «аварійкою» водій може втратити права на рік, є неправдивою, повідомили у МВС.

У поліції нагадали, що Правила дорожнього руху не містять прямої згадки про використання «аварійки» для висловлення подяки чи вибачення (наприклад, за пропуск у черзі чи помилку на дорозі).

За неправильне використання попереджувальних сигналів передбачено штраф (ст. 122 КУпАП), але позбавлення водійських прав не передбачено у таких випадках.

«Важливо, щоб використання „аварійки“ завжди відповідало реальним умовам та не створювало аварійної ситуації на дорозі. Ввічливість на дорозі важлива, але безпека — понад усе!» — зазначили у поліції й закликали завжди користуватися офіційними джерелами інформації.

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Також правоохоронці нагадали, що згідно з Правилами дорожнього руху (ПДР), аварійна світлова сигналізація має бути увімкнена у таких випадках:
- вимушена зупинка на дорозі;
- зупинка на вимогу поліції або через засліплення фарами;
- рух з технічними несправностями (якщо дозволено);
- буксирування транспортного засобу;
- перевезення дітей (під час посадки/висадки);
- зупинка колони на дорозі;
- дорожньо-транспортна пригода.

Раніше ми розповідали, за що українським водіям загрожують штрафи до 17 тисяч грн. А також як поліцейські можуть покарати водія через запасне колесо.

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