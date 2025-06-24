Ворог масовано вдарив по Україні: є загиблі та постраждалі, серед жертв — дитина

У ніч на 24 червня росіяни знов атакували Україну — запустили 97 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори з Орла, Міллерово, Курська, Приморсько-Ахтарська та миса Чауда, повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Станом на восьму ранку протиповітряною обороною знешкоджено 78 ворожих БпЛА на сході, півдні та півночі країни. 63 — збито вогневими засобами ураження, 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 6 локаціях.

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Зокрема, рф атакувала Харків сімома БпЛА типу «шахед», повідомив міський голова Ігор Терехов.

Один дрон впав, не розірвавшись, решта уразили три локації: дві з них — у приватному секторі Немишлянського району, одна — на цивільне підприємство у Салтівському районі міста. Три людини звернулася по допомогу медиків.

Важка ніч була й на Сумщині. За словами голови ОВА Олега Григорова, близько опівночі росіяни масовано атакували село у Верхньосироватській громаді ударними БпЛА.

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«Маємо інформацію про трьох загиблих. Серед них — 8-річний хлопчик. Його тіло дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Також загинули чоловік і жінка. Удар забрав життя людей з різних родин. Усі вони жили на одній вулиці. Лягли спати у своїх домівках. Але російські дрони перервали їхній сон — назавжди. Щирі співчуття їхнім близьким», — написав керівник ОВА.

Він зазначив, що ще трьох людей витягли з-під завалів. Одна людина — у тяжкому стані. Усі госпіталізовані.

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В результате російських ударів зруйновані та пошкоджені будинки. Після влучань спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники, медики, усі служби. Людям надається необхідна допомога.

Вночі та вранці агресор бив по Нікопольщині, спрямовуючи на район артилерію й FPV-дрони. Поцілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах, зазначив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Постраждали четверо людей. Всі на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені адмінбудівля, багатоповерхівка, 2 приватні будинки і магазин.

Били окупанти й по Запоріжжю. Упродовж доби завдали 360 ударів по 7 населених пунктах Запорізької області.

За словами керівника області Івана Федорова, надійшло 12 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині російські військові били по критичній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили магазин та приватні автомобілі.

Через російську агресію 4 людини загинули, ще 5 — дістали поранення, додав начальник ОВА Олександр Прокудін.

На фронті за минулу добу відбулося 127 бойових зіткнень, найбільше — на Покровському напрямку.

На ранок 24 червня у Києві, який минулої ночі пережив масовану атаку ворога завершені пошуково-рятувальні роботи. У Шевченківському районі столиці російська ракета 23 червня забрала життя 9 людей.

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