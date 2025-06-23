Відчай і втома: зірки відреагували на чергову російську комбіновану атаку по Києву

В ніч на 23 червня 2025 року росія знову здійснила дроново-ракетну атаку на Україну. Найбільше постраждав Київ, де було пошкоджено житлові будинки, станцію метро, корпус Політехнічного інституту. На жаль, на цю мить (завали ще продовжують розбирати) відомо про сімох загиблих у столиці.

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«ФАКТИ» писали, що під час атаки та влучання по підʼїзду жилого будинку в Шевченківському районі Києва, постраждала і квартира популярного співака та військового Тараса Тополі. Житло зруйноване, на щастя, всі живі. Дружина Тараса, співачка Олена Тополя, відразу після удару записала відео, на якому від шоку так і не змогла вимовити ані слова.

Відреагувала на жахливу ніч і руйнування квартири Тараса Тополі і скандально відома народна депутатка Марʼяна Безугла. На своїй сторінці у соціальній мережі вона використала слово «карма», звертаючись до Тополі й звинувативши, що він «мобілізувався для картинки».

«Фейкова служба — справжня війна, — написала Безугла. — Справжній російський „Шахед“, ракета, яка не вибирає, чи ти „порішав“ в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти VIP із фейковою службою. Карма».

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Підписники Олени Тополі обурилися цією заявою Безуглої.

«То хвора людина, ще й до того заздрісна і зла», — написали у мережі.

«Ну це ж поза межею вже! - шоковані у коментарях. — Невже немає ніякою статті її закликати? І ця людина у Раді та вирішує наші долі».

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Співачка Джамала показала, як провела жахливу ніч разом з маленьким сином, ховаючись від ракет.

«Це відчувається, як якийсь хитрий трюк, щоб зламати та знищити якомога більше з нас», — написала співачка.

Джамала з маленьким сином ховаються від ракет

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Популярний співак Андрій Хаят показав, як ховався від російських ракет в укритті й спав на стільцях, поставлених один біля одного.

Акторка Анна Саліванчук, яка зараз з сином відпочиває у Карпатах, повідомила, що в ніч на 23 червня був частково зруйнований дитячий садочок сина у Києві.

«Садочок і школа дітей після ночі залишилась повністю без вікон», — повідомила Анна.

«Знову жахлива ніч», — написав на своїй сторінці у соціальній мережі телеведучий та блогер Андрій Черепущак та додав, що ледве прокинувся зранку.

«Біль, відчай і втома», — поділилася почуттями Надя Дорофєєва.

«Ще одна безсонна ніч, — відреагувала дружина Віктора Павліка, блогерка Катерина Репʼяхова. — Дякую Збройним Силам за те, що живі. Співчуття всім постраждалим».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тарас Тополя переспівав свій старий хіт.

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