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«Вбийте його»: Трамп оголосив війну «Голосу Америки»
Президент США Дональд Трамп, який під час саміту НАТО і Гаазі провів зустріч з презиентом України Володимиром Зеленським, заявив про намір повністю припинити діяльність державного мовника «Голос Америки» (Voice of America), звинувативши його у «радикальній лівій пропаганді» та «антиамериканській риториці».
«Чому республіканець хоче, щоб рупор демократів, „Голос Америки“, продовжував існувати? Це повна лівацька катастрофа. Жоден республіканець не повинен підтримувати його існування», — написав Трамп у соцмережі Truth Social. Наприкінці повідомлення Трамп капслоком дописав: «Вибйте його».
Карі Лейк, радниця президента та кураторка Агентства США з глобальних медіа (USAGM), яке наглядає за VOA, заявила в Конгресі, що організація є «прогнилою наскрізь» і має бути ліквідована. Понад 600 співробітників організації отримали повідомлення про звільнення, що фактично паралізувало роботу медіа. Карі Лейк повідомила, що після скорочень у штаті залишиться менше 200 працівників.
Наразі «Голос Америки» веде мовлення лише чотирма мовами, а радіоефіри збереглися лише в Афганістані. Це різке скорочення порівняно з початком року, коли агентство транслювалося 49 мовами для понад 360 мільйонів людей по всьому світу.
«Голос Америки» — один із головних інструментів міжнародної інформаційної політики США, створений у 1942 році для протидії дезінформації у світі. Колишні журналісти VOA вже подали судові позови, звинувачуючи адміністрацію Трампа у спробі знищити незалежну журналістику.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про хвилю протестів незадоволених політикою Трампа, яка прокотилась США в день народження президента США.192
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