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Парад на тлі протестів: як американці «привітали» президента Трампа з 79-річчям
В США, де частина населення незадоволена 47-м президентом США Дональдом Трампом та його політикою, 14 червня одночасно пройшли акції протесту та військовий парад, присвячений 250-річному ювілею американської армії. Дата проведення співпала з 79-м днем народження президента Трампа.
Одночасно у Нью-Йорку, Філадельфії та багатьох інших великих американських містах пройшли мітинги проти політики адміністрації Трампа. На мітингах перед людьми виступили місцеві законодавці, лідери профспілок та громадянські активісти, передає Бі-бі-сі.
Американці протестували проти рішення Трампа розгорнути військових у Лос-Анджелесі для придушення протестів. Вони також виказували свою незгоду з міграційною політикою президента.
Демонстрації пройшли під гаслом «Ні королям». Акції «Ні королям» — це продовження протестів у США, які спалахнули тиждень тому у Лос-Анджелесі через масові арешти мігрантів та рішення Трампа направити нацгвардію та морських піхотинців до міста.
Загалом було заплановано понад 2 тисячі акцій у містах та селищах в усіх 50 штатах.
Акції відбувалися переважно мирно. Але у Лос-Анджелесі поліція почала розганяти протестувальників, застосовуючи сльозоточивий газ. Поліцейські заявляли, що в деяких районах люди кидають у поліцейських каміння, бетон, та феєрверки промислового виробництва.
Також для розгону протестувальників залучили кінну поліцію.
Щодо параду, то він почався з історичної частини. Перед глядачами пройшли військові у формі різних епох — від війни за незалежність США до двох світових війн, а також війн у Кореї та В'єтнамі, Перській затоці.
У параді взяли участь 84 одиниці військової техніки, включаючи 28 танків «Абрамс», 6700 солдатів та десант.
Наприкінці заходу Трамп прийняв присягу у 250 військовослужбовців.
За даними ЗМІ, американським платникам податків парад у день народження Трампа обійшовся, за різними оцінками, від 25 до 45 млн доларів. Офіційно влада заперечувала, що святковий парад та день народження президента пов'язані.
Як повідомляли «ФАКТИ», кілька днів поспіль у Лос-Анджелесі тривають масові протести, викликані міграційною політикою адміністрації Дональда Трампа. Демонстрації розпочалися після масштабних рейдів Імміграційної та митної поліції США, під час яких було затримано десятки людей за підозрою у порушенні імміграційного законодавства. 14 червня у Лос-Анджелесі на вулиці вийшли близько 20 тисяч людей.212
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