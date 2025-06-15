Парад на тлі протестів: як американці «привітали» президента Трампа з 79-річчям

В США, де частина населення незадоволена 47-м президентом США Дональдом Трампом та його політикою, 14 червня одночасно пройшли акції протесту та військовий парад, присвячений 250-річному ювілею американської армії. Дата проведення співпала з 79-м днем народження президента Трампа.

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Одночасно у Нью-Йорку, Філадельфії та багатьох інших великих американських містах пройшли мітинги проти політики адміністрації Трампа. На мітингах перед людьми виступили місцеві законодавці, лідери профспілок та громадянські активісти, передає Бі-бі-сі.



Американці протестували проти рішення Трампа розгорнути військових у Лос-Анджелесі для придушення протестів. Вони також виказували свою незгоду з міграційною політикою президента.

Демонстрації пройшли під гаслом «Ні королям». Акції «Ні королям» — це продовження протестів у США, які спалахнули тиждень тому у Лос-Анджелесі через масові арешти мігрантів та рішення Трампа направити нацгвардію та морських піхотинців до міста.

Загалом було заплановано понад 2 тисячі акцій у містах та селищах в усіх 50 штатах.

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Акції відбувалися переважно мирно. Але у Лос-Анджелесі поліція почала розганяти протестувальників, застосовуючи сльозоточивий газ. Поліцейські заявляли, що в деяких районах люди кидають у поліцейських каміння, бетон, та феєрверки промислового виробництва.

Також для розгону протестувальників залучили кінну поліцію.

Щодо параду, то він почався з історичної частини. Перед глядачами пройшли військові у формі різних епох — від війни за незалежність США до двох світових війн, а також війн у Кореї та В'єтнамі, Перській затоці.

У параді взяли участь 84 одиниці військової техніки, включаючи 28 танків «Абрамс», 6700 солдатів та десант.

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Наприкінці заходу Трамп прийняв присягу у 250 військовослужбовців.

За даними ЗМІ, американським платникам податків парад у день народження Трампа обійшовся, за різними оцінками, від 25 до 45 млн доларів. Офіційно влада заперечувала, що святковий парад та день народження президента пов'язані.

Як повідомляли «ФАКТИ», кілька днів поспіль у Лос-Анджелесі тривають масові протести, викликані міграційною політикою адміністрації Дональда Трампа. Демонстрації розпочалися після масштабних рейдів Імміграційної та митної поліції США, під час яких було затримано десятки людей за підозрою у порушенні імміграційного законодавства. 14 червня у Лос-Анджелесі на вулиці вийшли близько 20 тисяч людей.

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