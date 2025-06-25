«Подивимося»: про що Зеленський і Трамп говорили на зустрічі на саміті НАТО (фото)

У Гаазі завершилася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, повідомляє «Європейська правда».

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Так, зустріч двох лідерів тривала 45 хвилин, що було значно довше, ніж було передбачено програмою. Спілкування з пресою, яке було заплановане, не відбулося.

Зеленський у своїх соцмережах назвав розмову «тривалою та змістовною».

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«Охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру. Деталі — згодом», — повідомив президент.

Також Зеленський привітав Трампа з успішною операцією на Близькому Сході.

«Важливо, що дії США послабили не тільки їхню ядерну програму, а й виробництво дронів. Будемо спостерігати за ситуацією. З Президентом обговорили захист наших людей, передусім закупівлю американських систем ППО для прикриття наших міст, наших людей, церков, інфраструктури. Україна готова це обладнання купити та підтримати американських виробників озброєння. Європа може допомогти. Також говорили про можливе співвиробництво дронів. Можемо посилити одне одного», — повідомив президент України.

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Дональд Трамп, виступаючи на саміті НАТО в Гаазі, вперше визнав, що володимир путін може розпочати війну проти інших країн, повідомляє Clash Report.

«Можливо, путін має територіальні амбіції за межами України», — сказав президент США.

На його думку, Європа має взяти на себе більше відповідальності за безпеку континенту, аби запобігти майбутнім катастрофам.

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«Основним фокусом наших розмов на саміті була необхідність того, щоб інші члени НАТО взяли на себе тягар оборони Європи, що включає фінансове навантаження, як ви знаєте, це було 2%, [а] ми довели його до 5%», — сказав Трамп, повідомляє The Guardian.

Президент США також висловив впевненість в тому, що йому вдасться вирішити питання війни між Україною та рф, пише Sky News.

«Сподіваюся, нам вдасться це вирішити», — зауважив лідер США.

Трамп додав, що він «дуже здивований» путіним і вважає, що президент рф «введений в оману».

«Я знаю одне: він хотів би домовитися. Він хотів би вийти з цієї ситуації — для нього це катастрофа», — заявив він.

Коментуючи свою зустріч із Зеленським 25 червня, президент США сказав, що просто хотів дізнатися, як у того справи.

«Ми не обговорювали припинення вогню. Я тільки хотів поцікавитися його справами. У нас були важкі часи, але він був дуже милим. Він не міг навіть більше бути милим, ніж він був. Я був радий його бачити. Це була чудова зустріч. Думаю, це чудовий час, щоб припинити війну. Можливо я поговорю з президентом путіним, щоб припинити війну… Це важка битва, яку він веде. Але він успішний в ній», — сказав Трамп.

Також очільник Білого дому висловився щодо надання додаткових Patriot Україні.

«Ми подивимося, чи зможемо ми надати Україні кілька Patriot», — сказав він.

Як писали «ФАКТИ», Україна отримає від союзників допомогу на понад € 35 мільярдів.

Фото: Telegram Володимира Зеленського

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