Фортуна вибере улюбленців: на які знаки зодіаку чекає успіх у липні 2025 року

Зорі та астрологи вважають, що сьогодні, 26 червня, день сприяє навчанню у будь-якому його вигляді і на будь-якому рівні — знання засвоюватимуться напрочуд легко. Не менш сприятливим буде і другий місяць літа, липень. Про це пише астрологічний сайт Your Tango.

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«Деякі планетарні події внесуть сум'яття до справ багатьох людей, але, як завжди, фортуна вибере своїх улюбленців», — вважають професійні астрологи.

За їхніми словами, місяць пройде під впливом ретроградних планет, через що багатьом доведеться зіткнутися із затримками, непорозумінням та перешкодами. Венера буде в ослабленому становищі, що негативно позначиться на особистому житті та настрої у більшості людей. Проте відносно сильний Меркурій стане своєрідним «рятувальним колом» для деяких знаків зодіаку.

Саме його підопічні зможуть подолати труднощі і навіть отримати з них зиск.

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Кому ж липень принесе більше успіху?

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Для Близнюків липень стане часом нових знайомств та плідних ділових контактів. Енергія планет посилить їхнє прагнення до спілкування та обміну інформацією. Хоча можливості для нових зв'язків доведеться шукати активніше, ніж зазвичай, успіх супроводжуватиме Близнюків у дорозі — особливо в другій половині місяця. Поліпшиться пам'ять, зросте інтелектуальна активність, поїздки пройдуть успішно, а настрій буде на заздрість оточуючим. Фінансові перспективи також обіцяють бути обнадійливими ближче до кінця липня.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Діви — справжні улюбленці зірок цього місяця. Меркурій, управитель цього знака, дарує їм максимум підтримки, завдяки чому Діви відчують приплив енергії, ясність думок та впевненість у своїх силах. На роботі розпочнеться світла смуга: все, за що візьмуться представники цього знака, складатиметься якнайкраще. Поліпшиться і самопочуття, зникнуть давні занепокоєння здоров'ям. В особистому житті настане стабільність та гармонія. Головна умова успіху — діяти чесно, відповідально та з максимальною порядністю. Це ідеальний час, щоб не просто планувати, а переходити до активних дій.

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Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії теж виявляться під сприятливим впливом Меркурія. На самому початку місяця вони відчують приплив впевненості, стануть більш привабливими та переконливими. Це особливо важливо для тих, хто працює з людьми чи розвиває власні проекти. Друга половина липня буде багата на вдалі можливості у нових починаннях. Гарний час для зміни роботи, відкриття бізнесу, просування творчих чи професійних ідей. Зірки благоволіють активним і нестандартним — сміливі рішення та новаторські підходи дадуть плоди.

Також приведемо пораду мольфара про те, як легко отримати гроші від Всесвіту — звичайно, для тих, хто вірить у таку можливість.

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Як писали «ФАКТИ», раніше тарологи склали прогноз на тиждень із 23 до 29 червня.

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