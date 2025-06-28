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Резерви впали втричі, але можливості залишилися: у НБУ оцінили фінансовий стан рф
За час повномасштабного вторгнення рф в Україну російські доходи від енергоносіїв впали вдвічі, проте можливості у росії для продовження бойових дій залишаються значними. Щоправда, російська економіка показує зростання, яке постійно знижується.
Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на відповідь на свій запит від Національного банку України. Як наголошують у НБУ, третій рік поспіль традиційно профіцитний російський бюджет відчуває дефіцит. Так, у квітні прогноз щодо розміру цього дефіциту на 2025 рік підвищили до 1,7% ВВП (з 0,5% ВВП), насамперед через зниження нафтогазових доходів.
Основними джерелами фінансування війни з Україною в росії залишаються Фонд національного добробуту (ФНД) та державні облігації, які купують російські банки.
Як наголосили в НБУ, «щоб забезпечити фінансування бюджету у 2022−2023 роках, росія суттєво вичерпала важливі макроекономічні резерви, що обмежило її політичний простір у наступні роки». Зокрема, ліквідна частка ФНД з 2022 року скоротилася втричі — на 66%. Станом на 1 квітня її розмір становив 3,3 трлн рублів, або 38,5 млрд доларів. Вона складалася насамперед із активів у юанях (58%) та золоті (42%).
Наслідком цього стало й зниження зростання російської економіки, так, у 2025 році очікується зростання ВВП рф на 1−2%, а у 2026-му — в межах 1%.
«Водночас потенціал для ведення війни, на жаль, зберігається. З огляду на це Україна не зупиняє роботу у напрямку посилення санкційного тиску на росію», — додають у НБУ.
У Нацбанку також зазначають, що особливо ефективним може стати зниження цін на російську нафту з нинішніх 60−65 доларів за барель до 45, а також застосування персональних санкцій до компаній та установ, які співпрацюють/отримують інвестиції з ФНД.
Раніше «ФАКТИ» писали, що коштів ФНД може вистачити ще приблизно на 15 місяців.73
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