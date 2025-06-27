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У Самарі зростає кількість жертв ракетного удару росіян, у місті оголошено жалобу

16:56 27 червня 2025
Росіяни вдарили «Іскандерами» по Самару. Фото з Вікіпедії

У місті Самар Дніпропетровської області, по якому 27 червня росіяни серед дня вдарили балістичними ракетами, кількість загиблих збільшилася до п'яти осіб.

«У лікарні помер 46-річний чоловік, поранений під час сьогоднішньої ракетної атаки на Самар. Загалом росіяни вбили 5 людей. Щирі співчуття тим, хто втратив близьких», — повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

На даний момент відомо, що постраждали 23 особи, четверо — у тяжкому стані.

У суботу, 28 червня, та неділю, 29 червня, у Самарі оголошено днями жалоби. У місті скасовують розважальні заходи, прапори на адміністративних будівлях буде приспущено. Таке розпорядження підписав міський голова Сергій Рєзнік.

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Напередодні Самар та Дніпро також перебували під атакою балістики — в області загинули 27 людей.

Фото з Вікіпедії

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