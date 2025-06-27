Окупанти вдарили по Дніпропетровщині балістикою: є загиблі та поранені

Зранку 27 червня у Дніпрі та області було чути кілька вибухів. Оголошено повітряну тривогу.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомили про повітряну тривогу у східних та південних регіонах України, а також попереджали про швидкісну ціль, яка летить у бік Дніпра.

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Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що вибухи пролунали у місті Самар, деталі будуть повідомлені згодом.

Повторні цілі також летіли на Самар.

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«В один і той же сектор працюють у Самарі», — повідомив моніторинговий канал «Николаевський Ванек».

«У місті Самар через ракетну атаку, на жаль, є загиблі та поранені. Виникла пожежа. Інформацію уточнюємо», — повідомив Сергій Лисак.

Згодом він уточнив, що загинули троє людей, 14 отримали поранення.

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Нагадаємо, вдень 24 червня росіяни також атакували ракетами Дніпропетровську область. За словами міського голови Бориса Філатова, за збитками це був один з найзухваліших ударів по Дніпру за весь час повномасштабної війни. Загинули 27 людей, близько сотні поранених.

В обласному центрі під удар потрапила інфраструктура, навчальні й медичні заклади, адмінбудівлі, будівля Державної служби надзвичайних ситуацій, пасажирський потяг «Укрзалізниці».

Того ж дня під обстріл потрапило й місто Самар.Там двоє загиблих й понад 10 поранених.

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