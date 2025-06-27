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Окупанти вдарили по Дніпропетровщині балістикою: є загиблі та поранені
Зранку 27 червня у Дніпрі та області було чути кілька вибухів. Оголошено повітряну тривогу.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомили про повітряну тривогу у східних та південних регіонах України, а також попереджали про швидкісну ціль, яка летить у бік Дніпра.
Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що вибухи пролунали у місті Самар, деталі будуть повідомлені згодом.
Повторні цілі також летіли на Самар.
«В один і той же сектор працюють у Самарі», — повідомив моніторинговий канал «Николаевський Ванек».
«У місті Самар через ракетну атаку, на жаль, є загиблі та поранені. Виникла пожежа. Інформацію уточнюємо», — повідомив Сергій Лисак.
Згодом він уточнив, що загинули троє людей, 14 отримали поранення.
Нагадаємо, вдень 24 червня росіяни також атакували ракетами Дніпропетровську область. За словами міського голови Бориса Філатова, за збитками це був один з найзухваліших ударів по Дніпру за весь час повномасштабної війни. Загинули 27 людей, близько сотні поранених.
В обласному центрі під удар потрапила інфраструктура, навчальні й медичні заклади, адмінбудівлі, будівля Державної служби надзвичайних ситуацій, пасажирський потяг «Укрзалізниці».
Того ж дня під обстріл потрапило й місто Самар.Там двоє загиблих й понад 10 поранених.
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