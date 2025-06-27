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- 27.06 19:01 Терезам — «Король денаріїв» та випробування, Стрільцям — «П'ятірка кубків» і шанс розпочати з нуля: Таро-прогноз на 28 червня
Терезам — «Король денаріїв» та випробування, Стрільцям — «П'ятірка кубків» і шанс розпочати з нуля: Таро-прогноз на 28 червня
Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким пощастить в останні вихідні червня, а знавці карт Таро зробили розклад для всіх представників зодіакального кола на суботу, 28 червня.
Овен — Шістка Кубків
Ця карта Таро принесе в життя Овнів спогади з минулого життя — чи про почуття, чи про пережитий досвід, чи про людину, з якою знак давно не бачився, пише slovofraza.com. Можливо, до Овнів прийде усвідомлення того, що для них є важливим по-справжньому. Карти радять знаку виявити чуйність при спілкуванні з оточуючими. Не виключено, що існуючі у відносинах «гострі кути» будуть згладжені.
Телець — Колесо Фортуни
Карти Таро попереджають Тельців про час змін, коли життя знака може круто помінятися. А ось те, в який бік станеться цей поворот, повністю залежатиме від Тельціав. Карти радять знаку не діяти під впливом емоцій та не боятися невідомості — день підкаже, як краще вчинити, щоб обраний шлях став шляхом розвитку.
Близнюки — Сонце
Ця карта Таро обіцяє Близнюкам натхнення та успіх. Енергія знаку буде настільки сильною, що впливатиме не лише на нього, а й на його оточення. У той же час карти радять знаку, що опинився в центрі уваги, стежити за словами та вчинками, щоб не образити оточуючих.
Рак — Дев'ятка Жезлов
Ця карта попереджає Раков про те, що їхні сили закінчуються — відпочинок не просто потрібний, а необхідний — не тільки тілу, а й емоціям. Карта радить знаку відпустити зайві очікування та поберегтися. Немає сенсу намагатися вирішити все й одразу. Оновлення не за горами. Головне — не втратити віру в себе.
Лев — Повішений
Ця карта радить Левам «зачаїтися», прийнявши ситуацію. Це час для того, щоб вичікувати, а не діяти. Таро радить знаку не чіплятися за старі схеми, які зараз не працюють. Левам слід довіряти долі та діяти нестандартно.
Діва — Паж Кубків
Завтра на Дів чекає надзвичайно емоційний день, наповнений несподіваними подіями. Карти Таро радять знаку не сприймати все за чисту монету — емоції можуть спантеличити. Тож Діви у цей день можуть бути надмірно вразливими та чутливими.
Терези — Король Денаріїв
Карта позначає лідерство та силу. Терезам слід завтра бути впевненими у собі, особливо, якщо це стосується питань лідерства, сім'ї чи грошей. Тим, хто збереже стійкість, вдасться впоратися з усіма викликами завтрашнього дня.
Скорпіон — Віра (Верховний Жрець)
Ця карта означає знання, традиції, наставництво. Завтра Скорпіони можуть опинитися як на місці учня, так і на місці вчителя, до якого йдуть за порадою. Порада карт Таро — бути чесним із собою та дотримуватися своїх переконань. Втім, визнати свою слабкість — це також сила.
Стрілець — П'ятірка Кубків
Карта символізує жаль чи розчарування, які може відчувати Стрілець, концентруючись на тому, що пішло, і не помічаючи того, що є у його житті. Таро-розклад радить знаку зосередитися на тому, що ще можна відновити або переосмислити. Можливо, щось вдасться розпочати наново.
Козеріг — Дама Жезлів
Карта символізує силу та впевненість, володіючи якими Козероги здатні вести людей за собою. Карти радять знаку проаналізувати, чи завжди ця сила застосовується на благо і чи не часто ви диктуєте свої умови оточенню. Карти Таро радять Козерогам бути м'якшими, поєднуючи впевненість з адаптивністю. Адже це може принести більше результатів, ніж суцільний диктат.
Водолій — Шістка Денаріїв
Карта Таро означає важливість балансу та справедливого обміну. Порада карт Водоліям — не давати оточуючим зайве маніпулювати собою. Важливо зберігати баланс між тим, що надається і тим, що віддається. Знаку варто навчитися відмовляти тим, хто лише хоче навантажити Водоліїв своїми проблемами, і не почуватися у зв'язку з цим винним.
Риби — Сімка Мечів
Карти Таро попереджають Риб, що знак може зіткнутися з наслідками помилок — і чужих, і своїх. Важливо не намагатися знову «викрутитися», а прийняти виклик та виправити вчинене. Ключем до виходу із ситуації карти вважають мужність та щирість. А також визнання своїх помилок, навіть якщо це не дуже приємно.
Про те, яким трьом знакам Зодіаку принесе успіх липень, читайте на нашому сайті.
Фото Pixabay801
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