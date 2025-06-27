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У телефоні вбивці Фаріон був і мій профайл: мер Філатов опублікував звернення до міністра МВД й вимагає пояснень
Мер Дніпра Борис Філатов офіційно звернувся до міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка з вимогою надати пояснення, чому правоохоронці не попередили його про потенційну загрозу життю після виявлення у підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон досьє з його прізвищем.
Так, у зверненні, оприлюдненому 27 червня, Філатов зазначив, що під час судового засідання у справі про вбивство колишньої народної депутатки Ірини Фаріон стало відомо, що в хмарному сховищі мобільного телефону підозрюваного В’ячеслава Зінченка зберігалися PDF-файли з інформацією не лише про загиблу, а й про інших публічних осіб, серед яких — і сам Борис Філатов.
«Це може свідчити про те, що був складений певний список громадян України, котрі підлягали фізичному знищенню», — написав він.
Філатов також нагадав, що 13 березня 2025 року біля його офіційного офісу, розташованого поруч із приватною оселею, невідомі особи, замасковані під працівників енергокомпанії, незаконно встановили камеру відеоспостереження. Попри повідомлення про цей факт до МВС, жодної реакції на нього не було.
«Зранку
Крім того, у заяві згадується ще один можливий фігурант цього списку — громадський діяч Сергій Стерненко, який 1 травня 2025 року пережив замах на своє життя. Нападника тоді затримали на місці.
«Аналізуючи вищевказані події, неможливо дійти до іншого висновку, крім як про те, що всі зазначені події повʼязані між собою», — наголошує Філатов.
Міський голова Дніпра вимагає від міністра пояснень, чому він як посадова особа і громадянин не був поінформований про факт включення його до потенційно небезпечного списку.
Він також закликає пояснити, чому правоохоронці не вжили жодних заходів після виявлення цієї інформації під час досудового слідства і чому про неї він дізнався лише зі ЗМІ.
«Чому цього не сталося ані після отримання данної інформації під час проведення досудового розслідування, ані після замаху на Сергія Стерненка, котрий також був фігурантом у цьому досьє, що безпосередньо несло потенційну загрозу можливого посягання на моє життя? Чому я повинен дізнаватись вищевказану інформацію від журналістів, які були присутні під час судового засідання, а не від представників правоохоронних органів, до чиїх обовʼязків входять профілактика та запобігання злочинам?» — запитав Борис Філатов.
Раніше силовики розповіли подробиці справи про замах на вбивство Сергія Стерненка.
Фото Дніпровської міськради64
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