Спортивна гільза та штучна борода: у МВС розповіли подробиці про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, якого затримали у Дніпрі, повідомили про підозру за статею «Умисне вбивство», сьогодні відбудеться засідання суду, на якому фігуранту мають обрати запобіжний захід. Прокуратура пропонує тримання під вартою без можливості внесення заставию. Судове засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваному відбудеться сьогодні о 13:00 у Галицькому райсуді м. Львова.

ВІДЕО ДНЯ

Про це прозповіли правоохоронці під час брифингу, на якому пресі демонстрували фільм про львівські події, до якого увійшли записи камер відеоспостереження. 9, 14 та 19 липня у Львові підозрюваний орендував житло, а 21 покинув місто.

Хлопець після прибуття до Львову отримав посилку з одягом, яку відправив сам собі. Зазначалося, що юнак, готуючись на замаху, постійно перевдягався. Серед його речей була штучна борода, але він її не використовував.

Також було встановлено, що на місці вбивства Ірини Фаріон була знайдена гільза від «спортивного» патрона, а не бойового. Такі постачалися в Україну у 2017−2018 роках. Наразі правоохоронці визначають, де могли купити боєприпаси. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що у мовознавицю стріляли з переробленого пістолету.

РЕКЛАМА

Серед версій, які розглядає слідство, є й «російський слід».

Правоохоронці, яки вилучили телефон затриманого, знайшли переписки, в яких юнак натякав на вбивство Фаріон, інструкції та «таємні документи КГБ». Вже після вбивства Фаріон він шукав в Інтернеті інформацію про проросійських депутатів та місця, де вони мешкають. Наступною жертвою, як зазначив міністр внутрішніх справ, міг бути нардеп Максим Бужанський.

РЕКЛАМА

Підготовку до замаху хлопець тримав в секреті заради безпеки батьків. Він також підготував лист на той випадок, якщо його планам щось завадить.

РЕКЛАМА

Матеріал «Мотивів убивства у сина не було, він патріот»: що говорять про підозрюваного у вбивстві Фаріон його батько, знайомі та аналітики" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото поліції

72

Читайте нас у Facebook