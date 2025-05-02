За Стерненком стежили з середини квітня: у СБУ розповіли подробиці замаху на активіста

Служба безпеки України повідомила про підозру нападниці на відомого волонтера та активіста Сергія Стерненка. Про це повідомили у відомстві.

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«Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру зловмисниці, яка 1 травня здійснила спробу вбивства волонтера та активіста Сергія Стерненка. Фігурантці інкримінується скоєння злочину, передбаченого наступними статтями Кримінального Кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27 та ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на вбивство з корисливих мотивів, вчинений на замовлення, за попередньою змовою групою осіб). Затримана — 45-річна уродженка Одеської області, яка проживала у столиці. В кінці минулого року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала „швидкого заробітку“ в інтернеті», — йдеться у повідомленні.

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За матеріалами справи, спершу на замовлення російських кураторів підозрювана вела спостереження за визначеними автівками, фотографувала їх та передавала інформацію своєму «контакту».

«Згодом агентка почала отримувати нові завдання. Зокрема, за інструкцією свого куратора мала виготовити саморобний вибуховий пристрій, а також змінила місце проживання — переїхала у квартиру в центральній частині Києва. Із середини квітня фігурантка почала слідкувати за громадським активістом та волонтером Сергієм Стерненком, оселившись в одному з ним житловому комплексі. Пізніше вона отримала координати „схрону“, в якому була захована вогнепальна зброя — пістолет моделі ПМ та набої до нього. А вранці 1 травня 2025 року куратор дав їй вказівку здійснити убивство активіста поблизу його помешкання. Завдяки попереднім спостереженням, зловмисниці вже були відомі марка автомобіля та приблизний час, коли волонтер залишає своє житло. У момент виходу Сергія Стерненка з будинку російська агентка здійснила кілька пострілів: одна з куль влучила йому в ногу. Нападниця була миттєво затримана на місці співробітниками Служби безпеки України», — повідомили в СБУ.

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У результаті обшуків у підозрюваної виявлено телефон із доказами роботи на рф, а також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі. Досудове розслідування СБУ триває.

Як повідомляє Суспільне Новини, підозрювана у нападі на Стерненка перед судовим засіданням заявила, що не знала волонтера та не стежила за його діяльністю. Прокурори проситимуть для підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.

Як писали «ФАКТИ», активіст Стерненко розповів, що його вже було прооперовано, а куля, якою влучили — вийшла навиліт. Нічого важливого в організмі не було травмовано.

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