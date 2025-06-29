Україна виходить з Оттавської конвенції: що це означає

Після трьох років «великої» російсько- української війни Україна виходить з Оттавської конвенції про заборону використання протипіхотних мін. Про це повідомив народний депутат Роман Костенко.

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«Це крок, якого давно вимагала реальність війни. Росія не є стороною цієї Конвенції і масово застосовує міни проти наших військових і цивільних. Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень», — заявив депутат.

Президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо виходу з Оттавської конвенції, яка забороняє виробництво та застосування протипіхотних мін.



За словами Костенка, відповідне рішення очікують на розгляді у Верховній раді для законодавчого закріплення.

Після цього Україна може легально використовувати протипіхотні міни на своїй території. Крім того, можливе відновлення або нарощування власного виробництва протипіхотних мін.

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Офіційний вихід держави з Оттавської конвенції відбувається за шість місяців після офіційного повідомлення про це ООН.

Низка країни Східної Європи також припинила участь в цій конвенції через загрозу російської агресії та необхідність встановлення мінних загороджень.

Оттавська конвенція набула чинності 1 березня 1999 року. До серпня 2022 року 164 держави ратифікували її або приєдналися до неї, серед яких й Україна. Верховна Рада ратифікувала договір у 2005 році.

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Документ спрямований на ліквідування протипіхотних наземних мін у світі. Також він зобов’язує держави-учасниці знищувати запаси цієї зброї та проводити розмінування територій. Проте США, Китай та росія (колишні або нинішні виробники мін) не підписали договір.

Як повідомляли «ФАКТИ», росія масово використовує протипіхотні міни на фронті. Напередодні вторгнення в Україну у 2022 році росіяни перекинули до наших кордонів велику кількість техніки та боєприпасів, у тому числі й протипіхотні міни ОЗМ-72 та МОН-52.

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