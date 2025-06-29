Вночі ворог масовано атакував Україну ракетами та дронами: що відомо про наслідки на даний момент (фото, відео)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч на 29 червня ворог завдав масовану комбіновану атаку по містам та селам України.

Як повідомляє Telegram-канал «monitor», ворогом було застосовано: крилаті ракети Х-101/55, запущені бортами ту-95мс; крилаті ракети 3м14 комплексу «Калібр», запущені з акваторії Чорного моря; гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47м2 комплексу «Кинджал»; балістичні ракети 9м723 ОТРК «Іскандер-М"/КN-23; БпЛА типів «Шахед-Герань», «Гербера» та імітаційного призначення.

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Під ударом перебували Кременчук, Полтава, Дніпро, Миколаїв, окремі громади Львівської області. Зафіксовано руйнування. Атака БпЛА тривала 9 годин 52 хвилини — з 19:05 28.06 по 04:57 29.06. Ракетна атака тривала 2 години 58 хвилин — з 01:59 по 04:57.

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Як повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, через ворожі атаки маємо наслідки для цивільної інфраструктури.

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«Сміла. Триває ліквідація наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на місто. Поруч із містянами всі потрібні служби. На місці координуємось. Розгорнутий оперативний штаб. Маємо шістьох потерпілих. З них — одна дитина. Їм надають необхідну допомогу. За попередніми даними, пошкоджено три дев'ятиповерхівки. Суттєво поруйнований також місцевий коледж Національного університету харчових технологій», — йдеться у повідомленні.

Він додав, що рятувальники ліквідували дві пожежі, евакуювали 70 осіб та звільнили чоловіка з ліфтової шахти.

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Як повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю.

«Пошкоджене виробниче приміщення одного з підприємств. Попередньо, люди не постраждали», — розповів він.

Як повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім, близько 01:28 ворог атакував Миколаїв балістикою та з 02:56 декількома групами «Shahed 131/136».

«Під ударом був обʼєкт інфраструктури. Виникла пожежа, яка була ліквідована рятувальниками. Пошкоджено складські будівлі. Постраждалих немає», — написав він.

Також Кім додав, що 28 червня о 07:32 ворог здійснив артилерійський обстріл та двічі атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду.

«Внаслідок чого в с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Також внаслідок атаки FPV-дроном в с. Лупареве Галицинівської громади пошкоджено дачний будинок. Постраждалих немає. Увечері, 28 червня, о 16:40 ворог атакував FPV-дроном м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає», — розповів він.

Як повідомив блогер «Николаевский Ванёк», по Миколаєву вночі було випущено шість ракет «Іскандер»: 3 касетні та 3 фугасні. Обійшлося — без постраждалих.

За словами керівниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, внаслідок масованого обстрілу уламки ворожих цілей впали на території приватних господарств Рогатинської та Більшівцівської громад Івано-Франківського району.

«У селі Васючин пошкоджено вікна будівлі Церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ та частково — дерев’яну дзвіницю. У селі Нараївка — травмовано жінку. Її госпіталізовано до медичного закладу. Пошкоджено житловий будинок. Найголовніше — обійшлося без загиблих», — йдеться у повідомленні.

Керівник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що вночі ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами.

«За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Дякую за це нашій протиповітряній обороні. Окупанти били по критичній інфраструктурі нашої області. На місці працюють всі профільні служби», — йдеться у повідомленні.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що ворог пробував бити по критичній інфраструктурі.

«Попри складність цієї нічної комбінованої атаки, у Львові не постраждала жодна людина й жодна цивільна будівля. Дякуємо силам ППО за захист!» — написав він.

Зазначимо, що Польща разом із країнами-союзниками цієї ночі піднімала в повітря військові літаки через російську атаку на Україну. Про це повідомляє Twitter-акаунт (X) Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Як повідомив керівник Полтавської ОВА Володимир Когут, попередньо, у Кременчуцькому районі атаковано одне із підприємств.

«Сталася пожежа. Підрозділи ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків. Інформації про постраждалих на даний момент не надходило», — йдеться у повідомленні.

Він додав, що через падіння уламків у Полтавському районі відбулося загорання будівлі одного з підприємств.

«Пожежу ліквідовано. Також пошкоджено прибудову житлового будинку. На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих. Крім того, внаслідок технологічного порушення без світла залишилися 1614 побутових та 58 юридичних споживачів у 18 населених пунктах Лохвицької та Великобагачанської громад», — йдеться у повідомленні.

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, цієї ночі росіяни знову цілили по Нікопольщині.

«Важку артилерію та fpv-дрон скерували на Марганецьку та Покровську громади. Вже вранці вдарили БпЛА по райцентру. Минулося без постраждалих. Щодо руйнувань, то фахівці ще працюють на місцях — обстежують атаковані території», — повідомив він.

Також напередодні ввечері ворог обстріляв Харків дронами. Внаслідок «прильоту» ворожого БпЛА горів дах приватного будинку у Київському районі міста. Попередньо, є постраждалий. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як писали «ФАКТИ», зранку 27 червня окупанти вдарили по Дніпропетровщині балістикою.

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