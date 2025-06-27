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Поводився неналежним чином: чому принц Гаррі не спілкується з тестем

17:23 27 червня 2025
Меган Маркл та її батько

Ні для кого не секрет, що між Меган Маркл та її батьком Томасом Марклом вже деякий час напружені стосунки. Однак нещодавно з'явилися нові подробиці, які висвітлюють цей сімейний конфлікт, пише catalunyadiari.com.

Серед них виділяється справжня причина, чому принц Гаррі так і не зустрівся зі своїм тестем. Відповідальною за викриття всієї цієї інформації стала програма Royal Exclusive британського видання The Sun. У ній письменник і телеведучий Г'юго Вікерс проаналізував цю складну ситуацію, пов'язану з Меган Маркл та її батьком. Він заявив, що існує три можливі причини, чому герцогиня Сассекська перешкодила своєму чоловікові зустрітися з Томасом.

За словами Вікерса, перша причина полягає в тому, що Меган Маркл «соромилася його», що він вважає «непривабливим» для її публічного іміджу. Друга причина, як він пояснює, полягає в тому, що колишня акторка вважала, що її батько поводився неналежним чином:

«Можливо, вона думала, що він щось зробив. Коли принц Гаррі зателефонував містеру Марклу й запитав, чи може він одружитися з його дочкою, той відповів: «Ви можете одружитися з нею… якщо ніколи не підіймете на неї руку».

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Третя причина, яку пропонує автор, полягає в тому, що, можливо, Меган Маркл боялася, що її батько «міг попередити принца Гаррі» про неї. Маються на увазі особисті, сімейні минулі подробиці, які герцогиня не хотіла розголошувати.

Ця гіпотеза набуває сили, враховуючи поступове погіршення стосунків між герцогинею Сассекською та її батьком.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що батько Меган Маркл розповів про новий етап свого життя.

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