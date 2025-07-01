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Замість прориву — музей на колесах: як бронепотяг росіян має зупинити дрони ЗСУ
Брак бойової техніки давно змушує окупантів використовувати техніку, вироблену десятки років тому. Але крім неї в тилах противник тримає і бронепоїзд, найкращі часи якого припали приблизно на період 100 років тому.
Про це повідомляє OSINT-дослідник Intelschizo, додаючи фото бронепотяга в соціальній мережі Х. За його словами, найбільш ймовірна зона дій даної техніки — в районі міста Курахове на Донбасі, оскільки саме там розташована одноколійна залізниця.
Бронепоїзд складається з декількох укріплених металом вагонів і відкритих майданчиків, на яких встановлені спарена автоматична гармата ЗУ-23−2 калібром 23 мм з двома стволами та гарматна башта від БМП-2 з козирком від дронів, озброєна 30-мм гарматою. Судячи зі складу озброєння, даний бронепоїзд призначений для захисту залізниці та вантажів, які нею перекидають, від українських дронів.
Однак ефективність подібного озброєння сумнівна, оскільки:
- транспорт залежить від залізниці, і виведення її з ладу зупинить бронепоїзд;
- неможливість маневру, транспорт може рухатися лише по залізничній колії, тобто оператор БпЛА буде точно знати, куди поїде поїзд;
- хоча ЗУ-23−2 зі скорострільністю 2000 пострілів на хвилину і потужним снарядом цілком може знищити БпЛА, гармата 30-мм від БМП-2 не призначена для стрільби по дронах і має значно менший градус підвищення по вертикалі, тобто стріляти з неї по дронах, що заходять з висоти на крутому піке, їй буде дуже важко.
Зауважимо, що за даними західних експертів, використовувати бронепоїзди росіяни почали у 2023 році, тоді як свій розквіт дана техніка пережила ще на початку 20-го століття.
Тим часом Україна стане першим у світі оператором наземних дронів-автомобілів Ermine.156
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