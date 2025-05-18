ЗСУ знищили 50-річний раритет окупантів: про що йдеться

Поряд із новітньою технікою на передовій, в окупантів раз у раз з'являється справжній антикваріат, абсолютно марний у нинішніх умовах. Одним із таких прикладів є машина управління артилерією 1В18, яка з сучасного поля бою, здавалося б, має зникнути.

ВІДЕО ДНЯ

Про це пише військовий експерт Андрій Харук, зазначаючи що 1В18, відома також як «Клен-1», і є пересувним командно-спостережним пунктом для командира батареї. Як шасі він використовує бронетранспортер БТР-60ПБ.

Цей бронетранспортер відомий своїми специфічними технічними рішеннями, включаючи двомоторну силову установку (з карбюраторними двигунами) і погану ергономіку. Спішування десантників БТР-60, особливо під час руху, вимагає акробатичної вправності і досить травматичне. Однак останній фактор для машин управління не має значення, а куди важливішим є склад обладнання.

«І тут „Клен-1“ нічим похвалитися. На робочому місці командира батареї (в одномісній башточці, що обертається) є денний візир, а також прилад нічного бачення (ні, не тепловізор — більш старої генерації). Немає навіть лазерного далекоміра. А, і ще — столик для карт. З радіообладнання 1В18 має два комплекти радіостанцій Р-123М і виносну радіостанцію Р-159. Екіпаж 1В18 складається з п'яти осіб. Вбудованого озброєння немає — передбачено тільки кулемет ПКМ, що транспортується всередині бойового відділення», — пише експерт.

РЕКЛАМА

Враховуючи, що випуск 1В18 почався в 1975 році, дана техніка безнадійно застаріла, перш за все через застаріле обладнання, чому в сучасних умовах ці машини навряд чи можуть ефективно застосовуватися за прямим призначенням. Так, за даними експерта, документально зафіксовано знищення всього 6 1В1 В «Клен-1», тоді як 1В13/1В14 (на шасі вдалішої МТ-ЛБу) цілих 45.

Також сам БТР-60, на базі якого створено 1В1 В «Клен-1», слабко захищений — лобова броня складає всього 9 мм, а борти та корми при товщині 7 мм не рятують навіть від стрілецької зброї калібром 7,62 мм під час стрільби з близької дистанції. Товщина броні в 5 мм на днищі робить слабким захист бронетранспортера від мін або саморобних вибухових пристроїв. Проти найпопулярнішого засобу ураження техніки в сучасній війні — БПЛА із зарядом вибухівки, шансів у 1В1 В «Клен-1» немає зовсім.

Водночас стару зброю та техніку використовують і у ЗСУ, як, наприклад міномет М240 калібром 240 мм.

РЕКЛАМА

387

Читайте нас у Facebook