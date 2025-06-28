Першою у світі Україна отримає 20 наземних роботів-авто: навіщо вони потрібні та коли отримаємо

Україна продовжує отримувати від партнерів нову техніку, іноді навіть стаючи таким чином її найпершим оператором. Але тепер, поряд зі звичайною технікою, ЗСУ отримають наземних роботів.

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Так, як повідомляє сайт Міністерства оборони Нідерландів, Україна отримає 20 роботизованих платформ Ermine, він же «Горностай». Збройні сили України стануть першими операторами даної техніки, щоправда, станеться це не раніше 2026 року.

Наразі платформа Ermine має 3 типи дронів: квадроцикл, баггі та більш важку машину на 6 колесах, що називається UGV. Як зазначили на сайті Defence Express, найімовірніше надходитиме саме останній варіант, оскільки йшлося про дрони, які займатимуться евакуацією поранених, тобто йдеться про транспорт із підвищеною вантажопідйомністю.

Так, на UGV можна перевозити до 500 кг вантажів з максимальною швидкістю до 90 км/год, є силова установка: 30 кВ мотор з батареєю на 16 кВт·год, а також дизельний двигун-генератор з 70-літровим баком. Загалом розробник гарантує запас ходу до 1000 км.

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При цьому Ermine UGV можна керувати і більш традиційним способом — у дрона є кермо, тож у разі проблеми з керуванням платформи на відстані, будь-який боєць зможе керувати ним як звичайним всюдиходом. Це дещо розширює її можливості.

Тим часом росіяни намагаються покращувати свою стару техніку елементами бронетехніки, що так і не пішла в серію.

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