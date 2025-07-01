«Мені шкода, що поліцейський дістав ушкодження, я не мав наміру навмисно робити щось подібне»: ветеран Панчик про конфлікт

Ветерана російсько-української війни Артема Панчика підозрюють в умисному заподіянні тілесних ушкоджень правоохоронцю під час виконання ним службових обов'язків. Про конфлікт із патрульним Панчик розповів в інтерв'ю «Цензор.НЕТ»

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«Близько 23.00 брата дружини, який їздив на моєму авто, зупинила поліція. Почали там пробивати, з'ясовувати, чи є страховка тощо. Він зателефонував мені й попросив привезти техпаспорт. А в мене якраз ще дитина захворіла, то збирався до аптеки. Але сказав йому, що зараз буду. Під'їжджаю. Бачу — він починає тікати. Поліцейські — за ним. Я взагалі не розумію, що відбувається», — розповів Панчик в інтервʼю.

За його словами, його родич сів до нього в машину. Коли вони заїхали у двір, родич вибіг. Панчик почав здавати назад, щоб розвернутися.

«Поліцейський забіг між автомобілем і стіною, до якої його трохи притиснув. Я моментально включив задню передачу, почав здавати назад. Він розбив мені скло — не знаю, навіщо. У матеріалах справи зазначено, що травма ліктьового суглоба здобута через мій наїзд на потерпілого, але ж це неправда, бо він сам її заподіяв!» — розказав Панчик журналістам.

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За даними Нацполіції, патрульний дістав травми середнього ступеня тяжкості.

«До Чернігівського райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що екіпаж патрульних поліцейських за порушення правил дорожнього руху зупинив автомобіль під керуванням чоловіка, який, як з'ясувалося, перебуває в розшуку за порушення мобілізаційного законодавства. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік зателефонував своєму 27-річному товаришу, який прибув на місце події власним автомобілем. Він автомобілем скоїв наїзд на патрульного й притиснув його до стіни будівлі. Патрульний поліцейський зазнав тілесних ушкоджень — закритої травми живота, травм спини, тазу, ліктьового суглоба», — цитує «Суспільне Чернігів» речницю поліції у Чернігівській області.

За повідомленням журналістів, 23 травня Деснянський районний суд Чернігова обрав Панчику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 22 липня 2025 року.

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На засіданні Чернігівського апеляційного суду 9 червня захист оскаржував цей запобіжний захід. Чоловік розповів, що за цей період його трирічна донька двічі хворіла, і він не мав можливості відвезти її до лікарні.

Панчик зазначив, що дістав дозвіл на годину покидати квартиру, щоб відводити дитину до садочка.

«Із понеділка, 18 червня, вже дали дозвіл, уперше відвів доньку. Маю по пів години туди й назад. А так — цілодобово вдома. Домашній арешт до 22 липня. Ще збирають матеріали справи. Знаєте, мені шкода, що поліцейський дістав ушкодження, але я не мав наміру навмисно робити щось подібне. Було темно, я перебував у шоковому стані, розвертався, тож сталася така ситуація», — ідеться в інтерв'ю.

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