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Отримав сім поранень на фронті: на Луганщині загинув гранатометник зі Львівщини
У селі Хоробрів попрощались із воїном Василем Поліхою. Він був одним із тих, хто виборював мирне небо над Україною. Та його життя у 38 років обірвали російські окупанти, повідомляє Сокальська міська рада
«Василь рано став сиротою, втративши батька. В 2006 році був призваний на військову службу, після закінчення працював у фермерських господарствах. В 2015 році пішов захищати землю від ворога, був учасником АТО», — йдеться у повідомленні.
Після повномасштабного вторгнення, у 2022 році Василь Поліха знову вступив до лав ЗСУ. Служив у 53-ій бригаді солдатом- гранатометником механізованого взводу. Визволяв Херсон, Бахмут, Авдіївку, Луганщину. Отримав сім поранень… Нагороджений двома медалями. На жаль, свій останній бій мужній воїн прийняв 30 квітня 2025 року в Серебрянському лісі. Це біля села Шипилівка, Северодонецького району, Луганської області. Лише тепер тіло повернули додому.
«Молодий, повний сил та енергії, йому б ще жити і жити, створювати сім'ю, продовжувати рід, а клята війна обірвала його життя. Співчуття мамі Наталі, сестрі Оксані, швагру Василю, племінниці Світланці та похресниці Юлії, бабусі Володимирі та усій родині», — додають земляки героя.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що 27-річний воїн з Рівненщини повернувся з поля бою «на щиті».182
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