Захисник розповідав, що смерть тричі його оминала: на Донбасі загинув батько двох дітей з Рівненщини

Війна принесла горе ще в одну сім'ю на Рівненщині. Костопільська громада попрощалась із захисником Сергієм Панько. Повістка йому прийшла у грудні 2022 року. Новобранець пройшов навчання і невдовзі поїхав на фронт. Воював у найгарячіших точках на Донеччині, на Харківщині, потім знову на Донеччині. Йому навіки 52 роки, повідомляє Костопільська громада.

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«Сергій закінчив місцеве ПТУ, за фахом електрик. Працював на фанерному заводі, їздив на заробітки за кордон, а коли повертався, його завжди удома чекала робота — ремонтував людям електротехніку. До повномасштабного вторгнення він працював на лісопильному підприємстві», — йдеться у повідомленні.

У грудні 2022 року Сергій почав служити. Його призначили командиром міномета мінометного взводу. Додому приїздив лише один раз — у листопаді 2024-го на весілля сина.

«Чоловік розповідав, що смерть тричі його оминула. Серйозних поранень він не мав, лише контузії, які на війні майже нікому не лікують. Якось був він у лікарні, я просила, щоб відпустили додому хоч на трохи, але марно — чоловік поїхав на передову», — розповіла дружина бійця Валентина.

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У квітні 2025 року, на Вербну неділю, Сергій Панько повідомив дружині, що має йти на позицію. 13 квітня під час заходу на позицію в районі села Плещіївка Краматорського району на Донеччині автомобіль, у якому їхала бойова група, потрапив під удар ворожого дрона. Двоє бійців, у тому числі Сергій Панько, загинули, троє вижили.

Тіло вивезли, але упізнати його було неможливо. Тому Сергій Панько вважався зниклим безвісти. Рідні тим часом здали біоматеріал на ДНК. Днями слідчий повідомив про збіг ДНК-профілю. У воїна залишилися дружина, син, донька, брат та сестра.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні загинув Дмитро Горнов — музикант, журналіст і офіцер ЗСУ.

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