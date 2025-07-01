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Події

9 місяців жевріла надія: 27-річний воїн з Рівненщини повернувся з поля бою «на щиті»

20:35 1 липня 2025
Михайло Шупрудько

Спокійний, працьовитий, з добрим серцем і щирим словом, він завжди був поруч, коли хтось потребував підтримки. Любив футбол, грав від душі, по-чесному. Друзі цінували його за надійність, відкритість і просту людську щирість. Коли настав час відповідальності, не уникав її та мужньо виконав свій обов’язок, ставши на захист рідної землі. Але ворожий снаряд обірвав життя Михайла Шупрудька, повідомляє Березнівська міська рада.

«Освіту за фахом монтажника гіпсокартонних конструкцій Михайло здобув у місті Рівне. У мирному житті працював на місцевих підприємствах та на сезонних роботах. Йому було всього 27 років», — кажуть земляки.

Солдат, гранатометник спеціальної роти, боронив Україну з червня 2024 року. Вірний присязі, він загинув 15 вересня 2024 року на Донеччині. Тривалий час вважався зниклим безвісти. Але днями родина отримала сумну звістку. Поховали воїна у рідній Балашівці. У Михайла залишились мама — Тетяна Іванівна, тато Вячеслав Федотович та брат Андрій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Донбасі загинув батько двох дітей з Рівненщини, який розповідав про те, що смерть тричі його оминала.

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