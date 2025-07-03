41.48 / 41.92 48.97 / 49.53
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Що означають сувеніри з «оком»: деякі нюанси ви напевно не знали

22:28 3 липня 2025
Сувеніри з оком. Фото Ольги Сметанської

Подорожуючи або просто будучи у поїздці у справах, багато хто прагне привезти рідним та близьким сувеніри. Вибрати їх не так просто, як здається на перший погляд. Серед розмаїття товарів важливо знайти ту річ, яка подарує людині позитивні емоції.

Один з найпопулярніших сувенірів — сувенір-амулет з «оком». Вважається, що така річ захищає від пристріту, а також заздрісного, недоброзичливого та злого погляду. Це можуть бути стильні аксесуари — брелок для ключів, кулон, браслет з намистин або будь-який декоративний предмет — наприклад, косметичка. Вважається, що така річ покликана захищати власника від негативної енергії, відбиваючи її тому, хто її надіслав. Часто такий сувенір можна побачити у будинках, офісах, автомобілях.

Існує повір'я, що якщо скляний кулон розбився, він виконав свою функцію, захистивши вас від біди.

Цікаво, що амулети з «оком» було виявлено ще близько п'яти тисяч років тому. І відтоді люди продовжують вірити в їхню силу. Захисні талісмани існують у різних культурах світу.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, які подарунки та чому можуть зіпсувати настрій.

РЕКЛАМА

Читайте також: Секрети вибору гаманця в Японії: можливо, знання цих нюансів допоможе привернути фінансову удачу

Фото Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

299

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп для п&#39;яти знаків 4-6 липня. Фото Pixabay

Фінансові бонуси та романтичні моменти: кінець поточного тижня вдало складеться для п'яти знаків зодіаку

Як очистити унітаз&nbsp;— Способи очищення унітазу&nbsp;— Фото: The Spruce

Очищаємо унітаз зсередини: названо ефективні способи прибрати наліт, камінь та іржу

Гороскоп 4 липня. Фото Pixabay

Тільцям потрібен план дій, а Рибам настав час приділити час сім'ї: гороскоп на 4 липня

Розклад карт Таро на 4 липня. Фото Pixabay

Овнам — «Маг» та приплив енергії, Ракам — «П'ятірка жезлів» та важкий вибір: Таро-прогноз на 4 липня

Наступний матеріал
Новини партнерів