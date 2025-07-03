Що означають сувеніри з «оком»: деякі нюанси ви напевно не знали

Подорожуючи або просто будучи у поїздці у справах, багато хто прагне привезти рідним та близьким сувеніри. Вибрати їх не так просто, як здається на перший погляд. Серед розмаїття товарів важливо знайти ту річ, яка подарує людині позитивні емоції.

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Один з найпопулярніших сувенірів — сувенір-амулет з «оком». Вважається, що така річ захищає від пристріту, а також заздрісного, недоброзичливого та злого погляду. Це можуть бути стильні аксесуари — брелок для ключів, кулон, браслет з намистин або будь-який декоративний предмет — наприклад, косметичка. Вважається, що така річ покликана захищати власника від негативної енергії, відбиваючи її тому, хто її надіслав. Часто такий сувенір можна побачити у будинках, офісах, автомобілях.

Існує повір'я, що якщо скляний кулон розбився, він виконав свою функцію, захистивши вас від біди.

Цікаво, що амулети з «оком» було виявлено ще близько п'яти тисяч років тому. І відтоді люди продовжують вірити в їхню силу. Захисні талісмани існують у різних культурах світу.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, які подарунки та чому можуть зіпсувати настрій.

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Фото Ольги Сметанської

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