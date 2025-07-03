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Що означають сувеніри з «оком»: деякі нюанси ви напевно не знали
Подорожуючи або просто будучи у поїздці у справах, багато хто прагне привезти рідним та близьким сувеніри. Вибрати їх не так просто, як здається на перший погляд. Серед розмаїття товарів важливо знайти ту річ, яка подарує людині позитивні емоції.
Один з найпопулярніших сувенірів — сувенір-амулет з «оком». Вважається, що така річ захищає від пристріту, а також заздрісного, недоброзичливого та злого погляду. Це можуть бути стильні аксесуари — брелок для ключів, кулон, браслет з намистин або будь-який декоративний предмет — наприклад, косметичка. Вважається, що така річ покликана захищати власника від негативної енергії, відбиваючи її тому, хто її надіслав. Часто такий сувенір можна побачити у будинках, офісах, автомобілях.
Існує повір'я, що якщо скляний кулон розбився, він виконав свою функцію, захистивши вас від біди.
Цікаво, що амулети з «оком» було виявлено ще близько п'яти тисяч років тому. І відтоді люди продовжують вірити в їхню силу. Захисні талісмани існують у різних культурах світу.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, які подарунки та чому можуть зіпсувати настрій.
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Фото Ольги Сметанської299
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