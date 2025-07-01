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ТОП-3 причини, коли подарунки можуть зіпсувати настрій: важливий такт і увага до деталей
Іноді подарунки не радують, а знижують життєвий тонус. Ніколи не даруйте те, що може зіпсувати людині настрій.
По-перше, антивікову косметику. Такий подарунок може бути сприйнятий як натяк на поганий стан шкіри і ранню появу зморшок.
По-друге, не даруйте одяг зі словами, що «він надає стрункості». Людина може розцінити це як антикомплімент, що натякає на зайву вагу.
По-третє, не варто дарувати щось дороге зі словами «ти ж собі таке не дозволиш» .
Даруйте тільки те, що однозначно підніме настрій. Яскраві позитивні емоції — ось головна мета.
Навіть квіти можуть сприйматися по-різному. Даруйте те, що людина любить, і уникайте дарувати те, що їй не подобається.
Наприклад, не варто дарувати цукерки або тістечка тому, хто з якоїсь причини не їсть солодкого. Не варто дарувати сережки жінці, у якої не проколоті вуха. Це здається зрозумілим. Але, на жаль, такі подарунки люди дарують нерідко — іноді передаровуючи те, що самим не потрібно.
І ще не даруйте подарунки, які можуть стати в нагоді в майбутньому, але абсолютно ні до чого сьогодні. Наприклад, килим на дачу, яка може з'явитися колись, але поки що у людини її немає.
Нагадаємо про те, що зараз дарують на весілля.
Фото з альбому Ольги Сметанської100
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