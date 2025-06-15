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Секрети вибору гаманця в Японії: можливо, знання цих нюансів допоможе привернути фінансову удачу
Здається, що вибір гаманця — справа досить проста, на відміну від купівлі одягу. А якщо цей аксесуар гарний та зручний, то що ще потрібно?
У Японії багато хто вважає, що від вибору гаманця може залежати фінансовий успіх. Кращими кольорами для його залучення вважаються жовтий та коричневий. Чорний колір символізує фінансовий успіх. Темно-синій асоціюється у японців із досягненнями у роботі. А це неодмінно веде до збільшення доходу.
Вважається, що якщо в гаманці парна кількість відділень, успіх подвоїться.
Гаманець не повинен бути пошарпаним та з дефектами. Оскільки ця річ використовується щодня, вона має бути якісною.
У гаманці має бути достатньо місця для банківських карт, а купюри не повинні м'ятись, інакше вони можуть навіть пошкодитися. Добре, якщо є відділення для дрібних грошей на блискавці. Адже не скрізь можна розплатитися за допомогою картки.
Головне, щоб ваш гаманець був зручний, тоді почуватиметеся завжди комфортно, а це важливо.
Раніше Ольга Сметанська розповіла про три аксесуари, яким ви скажете спасибі у подорожі.
Фото з альбому Ольги Сметанської145
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