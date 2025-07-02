Вибух у Житомирі: через потужний спалах біля АЗС є постраждалі, траса на Київ заблокована

2 липня близько 18:00 у Житомирі, де не так давно чоловік кинув гранату у натовп людей, пролунав потужний вибух, який було чутно в різних районах міста. За попередньою інформацією місцевих ЗМІ, інцидент стався на автозаправній станції поблизу села Березино, за кільцевою дорогою в напрямку Києва.

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«Суспільне.Житомир» цитує очевидців, які повідомляють про густий стовп диму, який піднявся над місцем події. Вибух спричинив пошкодження приватних будинків у навколишніх селах, зокрема в Глибочиці.

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За словами голови Глибочицької громади Сергія Сокальського, є травмовані, однак точна кількість постраждалих наразі уточнюється. За словами Сокальського, вибух стався у селі Березина на виробничому складі одного з промислових підприємств.

Попри чутність вибуху, повітряна тривога в області оголошена не була. У Повітряних Силах України не зафіксували ракетних загроз, а місцева влада закликає не поширювати неперевірену інформацію про нібито ракетний удар.

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На місці працюють рятувальники, поліція та інші екстрені служби. Рух транспорту на трасі Київ–Житомир ускладнений через затори.

Житомирська міська рада закликала мешканців зберігати спокій та стежити за офіційними повідомленнями. Причини вибуху наразі встановлюються.

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Також ТГ-канали повідомляють про те, що на трасі Київ-Житомир вщент згорів автобус.

Десятки карет швидких їдуть на місце трагедії.

Раніше ми писали про трагедії з автобусами в момент перевезення пасажирів.

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