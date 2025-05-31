У Житомирі чоловік кинув гранату біля супермаркету: поранено шістьох людей

У Житомирі чоловік кинув гранату до групи людей біля супермаркету. В результаті поранення отримали шестеро людей. Про це повідомляє обласна поліція.



За даними правоохоронців, інцидент трапився вчора, 30 травня, ввечері. Близько 23:30 до поліції надійшло повідомлення про вибух поряд із супермаркетом на проспекті Миру. На місце події виїхали поліцейські, слідчо-оперативна група та співробітники СБУ.

ВІДЕО ДНЯ

Встановлено, що невідомий чоловік кинув гранату до групи людей біля магазину та втік з місця події.

Внаслідок вибуху шестеро місцевих жителів віком від 22 до 42 років отримали поранення та були госпіталізовані.

РЕКЛАМА

«Слідчі слідчого управління ГУНП області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб). Триває встановлення всіх обставин та розшук осіб, причетних до злочину», — йдеться у повідомленні.

Раніше подібний випадок стався у місті Лубни Полтавської області. Тоді внаслідок інциденту, який стався поблизу супермаркету, загинула одна людина, а троє місцевих жителів отримали поранення.

РЕКЛАМА

101

Читайте нас у Facebook