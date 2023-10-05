У Львові спалахнув автобус з пасажирами

У четвер, 5 жовтня у Львові, де викрили викрили злочинні оборудки ексочільника оборонного заводу, спалахнув маршрутний автобус. Про це інформують місцеві ЗМІ і підтверджують у міській раді.

Попередньо відомо, що спалахнув автобус 19, який належить АТП -1 на вулиці Миколайчука.

«Автобус маршруту 19, номер ВС 1138 ЕТ. Загоряння відбулося на зупинці сьогодні зранку. Пасажири та водій одразу вийшли з салону. Вогонь намагалися загасити самостійно, використовували наявний вогнегасник, однак вогонь миттєво охопив транспортний засіб», — йдеться у повідомленні.

На місце прибули рятувальники, загоряння ліквідували. Проте транспортний засіб було знищено повністю.

Транспортний засіб після пожежі

Нагадаємо, що рік тому аналогічний інцидент з автобусом стався в Одесі. Там пасажири змогли врятуватися лише завдяки виваженим діям діям курсанта Одеського державного університету внутрішніх справ.

Фото VARTA1

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