Дрони атакували військові аеродроми в Саратовській та Воронезькій областях, а також підприємство «оборонки» у Чебоксарах (відео)

Росію знову атакували безпілотники. Як повідомили у міноборони країни-агресора, протягом минулої ночі засобами ППО знищено 69 безпілотних літальних апаратів літакового типу.

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Жителі міста Енгельса повідомляли про вибухи, повідомляє Telegram-канал SHOT.

Вибухи почали лунати над містом приблизно о 3:50, всього їх було чути щонайменше 8. Внаслідок атаки БПЛА є пошкодження житлових будинків в Енгельсі та Саратові. Попередньо постраждалих немає.

Жителі Чебоксар також повідомляють про вибухи у небі над містом. Попередньо на підльоті до міста збили кілька дронів. Усього було чути близько шести вибухів. Постраждалих, попередньо, немає.

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За даними російських пабліків, дрони намагалися атакувати одне з місцевих підприємств у промзоні на півдні міста.

Як повідомив губернатор республіки Олег Ніколаєв, один дрон впав на дах порожньої будівлі АТ «ВНДІР», виробництво на якій призупинено після попередньої атаки в червні поточного року, другий пошкодив склад, що будується на Лапсарському проїзді.

Поліцейські вже перекрили в'їзд на територію АТ «ВНДІР-Прогрес». Підприємство виробляє для російської армії антени «Комета», що захищають дрони вс рф від українських засобів РЕБ. Після атаки 9 червня воно вже припиняло роботу.

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Також було атаковано місто Борисоглібськ у Воронезькій області. Попередньо над містом вже збито кілька повітряних цілей. У районі 2 години ночі в небі пролунали потужні вибухи, всього було чути 8−10 сильних вибухів.

Як повідомляє «МІЛІТАРНИЙ», ударні дрони атакували Борисоглєбський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу та авіабазу в місті Борисоглєбськ Воронезької області. У центрі здійснюється підготовка льотного складу та проводяться практичні вильоти для набуття відповідних знань і навичок пілотування винищувальної авіації. Авіаційна частина навчального центру розміщена на території 209-ї навчальної авіабази та складається з навчально-бойових літаків Як-130.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що 5 липня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по аеродрому «Борисоглєбськ», що у Воронезькій області.

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«Це місце базування ворожих літаків Су-34, Су-35С та Су-30СМ. Уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки. Результати ураження уточнюються», — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що через загрозу атаки БПЛА понад 50 рейсів затримано і деякі скасовано в петербурзькому аеропорту Пулково після введення плану «Килим» через загрозу атаки БПЛА. На даний момент люди не можуть вилетіти з міста в Москву, Казань, Уфу, Єкатеринбург, Омськ та інші міста. Крім цього, затримано також низку міжнародних рейсів — у Дубаї, Алмати, Ташкент і Хургаду.

Над Ленінградською областю було збито два безпілотники.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно ударні дрони вразили підприємство з виробництва бойових частин для БпЛА типу «Шахед» у Підмосков'ї.

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