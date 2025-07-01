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Дрони уразили електромеханічний завод у російському Іжевську (відео)

10:14 1 липня 2025
Дрони ЗСУ атакували завод в Іжевську. Фото&nbsp;— скріншот

В росії, регіони якої зазнали атки з повітря у ніч проти 1 липня, «добрі» дрони долетіли до столиці Удмуртської Республики — Іжевська, що у 1300 км від кордону рф з Україною.

Як повідомляє ASTRA, в міському аеропорту ввели тимчасові обмеження на прийом та відправлення літаків з метою забезпечення безпеки.

Тим часом в мережу викладають відео з атакою дронів-камікадзе, метою яких міг бути електромеханічний завод «Купол»

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Місцева влада підтверджує, що атаки зазнало «одне з підприємств Іжевська», та повідомляє про пожежі.

 

«Купол» — одне з найбільших підприємств оборонно-промислового комплексу рф, входить до Концерну ППО «Алмаз-Антей», як одне з головних підприємств-виробників.

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Після російського вторгнення в Україну, у липні 2023 року на заводі почалося виробництво ударних безпілотників «Гарпія-А1», які використовують двигуни та комплектуючі з Китаю. «Купол» внесено до санкційних списків ЕС, США, Канади, України та Швейцарії.

Раніше у Генштабі ЗСУ підтверджували удар по Єлабузі у Татарстані, де розміщується підприємство з виробництва дронів-камікадзе, якізастосовують для ударів по Україні.

Фото — скріншот

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