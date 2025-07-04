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Під москвою уражено підприємство, що виробляє бойові частини для «Шахедів», — Генштаб (фото, відео)
Українські ударні дрони, які днями атакували в російському Іжевську підприємство «Купол», на якому два роки тому розпочали виробляти ударні безпілотники «Гарпія-А1», 4 липня уразили підприємство з виробництва бойових частин для БпЛА типу «Шахед» у Підмосков'ї.
Інформацію підтверджують в Генштабі ЗСУ та додають, що цю операцію в рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів здійснили підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Уражено підприємство «Науково-дослідний інститут прикладної хімії"(Сергіїв Посад, Московська область рф).
На підприємстві виробляють у тому числі й термобаричні бойові частини для БпЛА типу Shahed
В Генштабі заявили, що досягнення наших засобів ураження безпосередньо цілі підтверджено і що в районі обєкта зафіксовано пожежу та сильне задимлення.
Результати ураження уточнюються.
Раніше керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляв, що 4 липня в Ростовській області рф дрони атакували Азовський оптико-механічний завод, на якому виготовляють критичні компоненти для армії росії.
Фото з відкритих джерел79
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