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Україна

Під москвою уражено підприємство, що виробляє бойові частини для «Шахедів», — Генштаб (фото, відео)

12:54 4 липня 2025
Українські дрони атакували НДІ прикладної хімії. Фото з відкритих джерел

Українські ударні дрони, які днями атакували в російському Іжевську підприємство «Купол», на якому два роки тому розпочали виробляти ударні безпілотники «Гарпія-А1», 4 липня уразили підприємство з виробництва бойових частин для БпЛА типу «Шахед» у Підмосков'ї.

Інформацію підтверджують в Генштабі ЗСУ та додають, що цю операцію в рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів здійснили підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Уражено підприємство «Науково-дослідний інститут прикладної хімії"(Сергіїв Посад, Московська область рф).

На підприємстві виробляють у тому числі й термобаричні бойові частини для БпЛА типу Shahed

В Генштабі заявили, що досягнення наших засобів ураження безпосередньо цілі підтверджено і що в районі обєкта зафіксовано пожежу та сильне задимлення.

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Результати ураження уточнюються.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляв, що 4 липня в Ростовській області рф дрони атакували Азовський оптико-механічний завод, на якому виготовляють критичні компоненти для армії росії.

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Фото з відкритих джерел

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