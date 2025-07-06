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Український призер Олімпійських ігор брутально нокаутував американця у своєму першому бою за три роки (відео)
Непереможний український боксер, бронзовий призер Олімпійських ігор та чемпіон світу серед любителів Тарас Шелестюк (20 перемог, 12 з них — нокаутом, 1 нічия), який «побив» зірку Голлівуду, успішно повернувся на професіональний ринг після трирічної перерви.
У ході вечора боксу у Шрівпорті (США) 39-річний уродженець Макіївки в рамках середньої ваги (до 69,9 кг) лівим хуком у щелепу ефектно нокаутував у другому раунді 42-річного американця Роддрікуса Лівсі (12 перемог, 9 з них — нокаутом, 5 поразок, 1 нічия).
July 6, 2025
Нагадаємо, що у своєму останньому бою в березні 2022-го Шелестюк, який підписав контракт із промоутерською компанією Probellum, вперше не переміг на професіональному рингу, закінчивши нічиєю 10-раундовий поєдинок проти венесуельця Габріеля Маестре.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тарас Шелестюк нокаутував мексиканця Рікардо Саласа.
Фото Instagram31
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