Ворог атакував автомобіль на Харківщині: загинула дитина, є поранені

В ніч на 6 липня росіяни вдарили по Харкову «шахедами». Були зафіксовані влучання безпілотників в Шевченківському, Київському та Новобаварському районах міста. Зокрема, у Шевченківському районі міста гостру реакцію на стрес, отримав маленький хлопчик.

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А у Богодухівському районі Харківської області ворожий дрон атакував цивільний автомобіль, в якому перебували мирні жителі. Трагедія сталася поблизу села Одноробівка, повідомили у Нацполіції.

Внаслідок прямого удару загинув 8-річний хлопчик. Його 4-річного брата з важкими пораненнями доставили до лікарні.

Також постраждала їхня 36-річна мати — у неї діагностовано гостру стресову реакцію.

40-річного водія автомобіля госпіталізували, його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

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Крім того, за інформацією обласної прокуратури, у Куп’янському районі загинув 59-річний цивільний чоловік. Двоє чоловіків та троє жінок отримали поранення.

Руйнувань зазнали цивільне підприємство, житлові будинки, інфраструктура.



У селі Великий Бурлук ударом уражено елеватор, а в селі Борівське загорілася будівля сільськогосподарського підприємства.

Попередньо встановлено, що для ударів по регіону окупанти застосували безпілотники типу «Герань-2».

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Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вдень окупанти вдарили безпілотниками по Кременчуку та Миколаєву. У Кременчуці вщент згоріла будівля ТЦК. В Миколаєві є двоє постраждалих. Також пошкоджено щонайменше десять житлових будинків, заклад харчування та банківську установу.

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