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Окупанти вдарили по ТЦК у місті Кременчук: що відомо
Вранці 6 липня російські війська знов завдали удару по місту Кременчук на Полтавщині. Ворожа ракета влучила у будівлю місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), повідомили у Сухопутних військах.
За попередньою інформацією, серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП немає поранених чи загиблих. На місці працюють екстрені служби, триває уточнення даних щодо можливих постраждалих.
Також під удар росіян сьогодні потрапив й Миколаїв. Внаслідок падіння дронів та їхніх уламків у приватному секторі міста виникли дві пожежі. Рятувальники оперативно ліквідували займання, зазначили в ДСНС.
Є двоє постраждалих. 31-річну жінку госпіталізували, її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. 35-річному чоловіку надали допомогу на місці.
Також пошкоджено щонайменше десять житлових будинків, заклад харчування та банківську установу.
На місці працюють екстрені служби, тривають відновлювальні роботи.
Нагадаємо, 3 липня війська рф вдарили по будівлі ТЦК та СП у Полтаві. Є загиблі та поранені, зокрема й серед цивільних. А 30 червня було влучання по центру комплектування у Кривому Розі. Постраждали троє людей.102
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