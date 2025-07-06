Найдорожчий італійський футболіст одружився з чарівною моделлю (фото)

Знаменитий футболіст «Ньюкасла» та збірної Італії 25-річний Сандро Тоналі, який відбув 10-місячну дискваліфікацію за нелегальні ставки на матчі, одружився зі своєю ровесницею, красунею-моделлю Джульєттою Пасторе, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Пара повінчалася в мальовничій церкві Сан-Вінсент на березі озера Комо, одного з найбільш затребуваних місць для проведення весіль та відпочинку у світі. Після вінчання молодята, які зустрічалися з 2019 року, та їхні гості вирушили на прийом до Вілли Ерба, маєтку 18-го століття.

Наречений Сандро був у костюмі від Armani, а красуня-наречена Джульєтта одягла сукню, пошиту на замовлення провідним весільним дизайнером Revenge Atelier.

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Після аперитиву в саду, звідки відкривався чудовий краєвид на озеро, відбулася стильна вечеря, а про гарний настрій подбали скрипалі та контрабасист.

Згодом вечірка перемістилася в сусідній зал, відбулася дискотека з танцполом і сценою, на якій наживо виступали співаки і музиканти. Серед гостей, зокрема, запалював легендарний голкіпер Джанлуїджі Буффон. А опівночі молодята, які оголосили про заручини в березні, і їхні гості милувалися шикарним феєрверком над озером.

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Про наречену найдорожчого в історії італійського футболіста (свого часу Ньюкасл" заплатив «Мілану» за Тоналі 64 млн євро) відомо, що вона родом із Брешіа, де півзахисник грав за місцевий клуб у серії В. Крім кар'єри моделі, Джульєтта також модельєр, вона навіть має власний бренд одягу Juliette.24 Club.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що володар «Золотого м'яча» покликав заміж відому співачку.

Фото Instagram

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