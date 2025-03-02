Найдорожчий в історії італійський футболіст покликав заміж красуню-модель (фото)

Футболіст «Ньюкасла» та збірної Італії 24-річний Сандро Тоналі, який відбув 10-місячну дискваліфікацію за нелегальні ставки на матчі, зробив пропозицію руки та серця своїй ровесниці, красуні-моделі Джульєтті Пасторе, повідомляє The Sun.



Футболіст, за якого «Ньюкасл» свого часу заплатив «Мілану» 64 млн євро, повідомив про заручини в Instagram. Сандро і Джульєтта, що зустрічаються з 2019 року, поцілувалися, а приголомшлива кохана гравця блиснула в камеру своєю обручкою.

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«Так», — коротко підписав пост Сандро Тоналі, додавши емозі обручки.

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Про наречену найдорожчого в історії італійського футболіста відомо, що вона родом із Брешіа, де Тоналі грав за місцевий клуб у серії В. Крім кар'єри моделі, Джульєтта також модельєр, вона навіть має власний бренд одягу Juliette.24 Club.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що володар «Золотого м'яча» зробив пропозицію руки та серця відомій співачці.

Фото Instagram

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