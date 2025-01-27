Володар «Золотого м'яча» покликав заміж відому співачку (фото, відео)

Легендарний ексфутболіст «Лаціо», «Ювентуса» та збірної Чехословаччини, володар «Золотого м'яча» 52-річний Павел Недвед зробив пропозицію руки та серця своїй ровесниці, відомій словацькій співачці Дарі Ролінс, повідомляє blesk.cz.

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Пара побралася після Нового року в Італії, де Павел та Дара (за паспортом — Даринка Ролінцова) відпочивали разом із 16-річною дочкою співачки Лаурою та своїми друзями.

«Дякую за всі привітання, як ви вже здогадалися, я заручена…» — написала Дара Ролінс у сторіс в Instagram на тлі фотографії з Італії (на безіменному пальці лівої руки нареченої красується каблучка з діамантом).

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До речі, пара вже будує шикарний триповерховий особняк на півночі Італії з чудовим краєвидом на озеро Лаго-Маджер. Лише купівля землі коштувала Недведу 1 млн євро.

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Зазначимо, що Павел Недвед аж 25 років прожив у шлюбі з дружиною Іваною, у них двоє дітей — Івана та Павел, яких батьки назвали на честь себе. У 2019 році пара розійшлася.

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Що ж до Дари (до речі, кліп на її пісню «Якщо станеться» показували в Радянському Союзі у передачі «Ранкова пошта»), то вона раніше ніколи не була одружена, а дочка народила від стосунків із фронтменом чеського рок-гурту Wohnout Матеєм Гомолою. До речі, кілька років тому на концерті з нагоди ювілею Дари Колінс дочка та мама заспівали дуетом.

Нагадаємо, що Павел Недвед, який нещодавно став спортивним директором клубу «Аль-Шабаб» із Саудівської Аравії, — найкращий футболіст Європи 2003 року, віце-чемпіон Євро-1996 та бронзовий призер Євро-2004. У його клубній колекції, зокрема, є перемоги у чемпіонатах Чехословаччини та Італії, у Кубку володарів кубків та Суперкубку УЄФА. У 2004 році знаменитий Пеле, якого багато хто вважав найкращим футболістом усіх часів, включив Недведа до 125 списку найкращих футболістів, що живуть.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний одноклубник Шевченко одружився з красунею-моделлю, яка народила йому двох дітей.

Фото Instagram

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