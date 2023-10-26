Один з лідерів суперника збірної України відсторонений від футболу і позбудеться мільйонів через пристрасть до ставок

Футболіст «Ньюкасла» та збірної Італії Сандро Тоналі, який пропустив відбірний матч Євро-2024 проти України (2:1), дискваліфікований на 10 місяців за нелегальні ставки на матчі, повідомляє Football Italia. Крім того, 23-річний чемпіон Італії у складі «Мілана» пройде 8-місячний курс лікування від лудоманії та змушений буде провести 16 публічних виступів на тему негативних наслідків залежності від азартних ігор.

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Іншими словами, півзахисник пропустить влітку 2024 року чемпіонат Європи з футболу в Німеччині, якщо Скуадра Адзурра зможе обійти Україну і туди потрапить.

Нинішній клуб Тоналі англійський «Ньюкасл» лютує через те, що в липні заплатив за перехід футболіста 64 млн євро і не зможе задіяти його до кінця сезону. «Сороки» вже ухвалили рішення, що не платитимуть італійцеві зарплату (8 млн євро «чистими» на рік!) на час його усунення від футболу. Крім того, англійці пригрозили багатомільйонним позовом колишньому клубу гравця «Мілану», який міг знати про залежність найдорожчого італійського футболіста всіх часів, але не повідомив про пристрасть футболіста під час переходу.

Цікаво, що ще один учасник скандалу зі ставками Ніколо Фаджолі з «Ювентуса» отримав підтримку з боку туринського клубу. Після дискваліфікації гравця «біло-чорні» продовжили виплачувати йому зарплату в повному обсязі та дозволили й далі тренуватися з основною командою.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитому футболісту, який святкував гол з трусами на голові, винесено вирок суду.

Фото figc. it

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