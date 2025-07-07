У Харкові десятки постраждалих внаслідок ударів ворога по багатоповерхівках (відео)

Рано вранці 7 липня Харків знов атакували російські дрони-камікадзе.

За інформацією керівника ОВА Олега Синєгубова, на цей час відомо, що постраждали 23 людини, в тому числі троє дітей.

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Вибухи в обласному центрі лунали близько шостої години ранку. У Шевченківському районі було зафіксоване влучання БпЛА в житлову багатоповерхівку — виникло загорання на 8 поверсі. В цьому районі внаслідок атаки постраждали 15 осіб, в тому числі двоє дітей. Ще одне влучання — в Слобідському районі, де постраждали 8 людей, в тому числі й маленька дівчинка.

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«На цей час до лікарень доправили трьох постраждалих, зокрема одну дитину. Стан — середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу», — зазначив голова обласної військової адміністрації та додав, що у Харкові пошкоджені цивільні об'єкти, зокрема будівля дитячого садочка.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов уточняв, що кількість постраждалих збільшилася до 27 осіб.

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А у Києві повітряну тривого оголошували близько другої години ночі. За інформацією очільника КМВА Тимура Ткаченка, в Деснянському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено вікна в нежитловій будівлі, а у Соломʼянському районі пошкоджено авто та трубу водопостачання.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що у Деснянському районі пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову

трубу та пустий резервуар. Обійшлося без потерпілих. Також внаслідок падіння уламків збитого дрона-камікадзе сталося загоряння автівки. Вибуховою хвилею пошкоджене скління нежитлової будівлі та автівки, що знаходилися поруч.

У Солом'янському районі уламки збитого БпЛА впали на автомийку, де були пошкоджені авто та труба водопостачання. У Голосіївському районі пошкоджені вікна в офісній будівлі та тепломагістраль великого діаметру. Наразі комунальники працюють над ліквідацією аварії.

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«Через пошкодження тепломагістралі діаметром 1 метр без послуги гарячого водопостачання лишились близько 500 будівель. Серед відключених — як житлові будинки, так і соціальні заклади — школи, медичні установи, а також відомчі обʼєкти. Пошкоджено віконні конструкції на одному з енергообʼєктів», — розповіли про наслідки атаки у КМВА.

А у Одесі, на жаль, є жертви — загинула одна людина.

«Пошкоджено 10 гаражних приміщень, адміністративну будівлю на території СТО та кілька будівельних вагончиків.

Знищено легкові, вантажні автомобілі та автобус. Виникли пожежі, які ліквідовані рятувальниками», — повідомили в ДСНС.

Є постраждалі й на Дніпропетровщині. Керівник ОВА Сергій Лисак інформував, що по Нікопольщині агресор застосовував артилерію і безпілотники.

«Під ударом були райцентр та Марганецька громада. Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда. Зайнялася гімназія — вогонь рятувальники загасили. Маломихайлівську громаду Синельниківського району російська армія атакувала БпЛА. Постраждали троє людей — жінка і два чоловіки. Виникла пожежа у 2 приватних будинках і їдальні. Її приборкали. Понівечене сільськогосподарське підприємство», — зазначив Лисак.

Нагадаємо, що напередодні на Харківщині російський дрон атакував цивільний автомобіль з мирними жителями. Загинув 8-річний хлопчик, а його 4-річного брата з важкими пораненнями доставили до лікарні. У матері хлопчиків діагностовано гостру стресову реакцію, а водія шпиталізували у стані середньої тяжкості.

Фото ДСНС

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