Синоптики обіцяють українцям тиждень аномальної спеки

Метеоролог Ігор Кібальчич, який раніше попереджав про посилення спеки в Україні, підтвердив цей прогноз та повідомив, що такі аномально спекотні погодні умови обумовить надходженням до нашої країни субтропічної повітряної маси з Балканського півострова, а також районів Передкавказзя.

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«На фоні спеки також розвиватиметься конвективна діяльність, яка спричинить грозові дощі, місцями у супроводі граду та шквалистого вітру. Цьому також сприятиме відносно знижений фон атмосферного тиску», — зазначив фахівець.

В понеділок, 7 липня, очікується спекотна погода по всій території України. Вночі без опадів. Вдень та ввечері у західних, Черкаській та Київській областях пройдуть грозові дощі, місцями можливі град та шквали, 17 — 22 м/с. В решті регіонів України без опадів. Вітер переважно південний, 7 — 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 15… +22 °С, вдень +29… +34 °С, у центральних, південних областях та на Закарпатті місцями +35… +37 °С.

Прогноз погоди на 7 липня. Фото Укргідрометцентру

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У вівторок, 8 липня, у західних та північних областях очікується нестійкий характер погоди: пройдуть грозові зливи, місцями сильні, вдень у західній частині можливі град та шквали, 17 — 22 м/с, місцями 25 — 27 м/с. На решті території країни без опадів. Вітер південний / південно-східний, 5 — 10 м/с, у західних регіонах змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 17… +22 °С, в денний +29… +34 °С, у центральних та південних областях +33… +38 °С.

Прогноз погоди на 8 липня. Фото Укргідрометцентру

У середу, 9 липня, грозові дощі збережуться у західних регіонах країни, а також у Київській області; місцями можливий град та шквали, 15 — 20 м/с. На решті території країни пануватиме суха та спекотна погода. Вітер змінних напрямків, на Лівобережжі південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в західних та північних областях становитиме вночі +15… +21 °С, вдень +23… +33 °С, у центральних, південних та східних регіонах вночі +20… +25 °С, вдень +34… +39 °С.

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Прогноз погоди на 9 липня. Фото Укргідрометцентру

У четвер, 10 липня, дощова погода очікується у західних областях. Тут місцями пройдуть сильні зливи у супроводі грози, вдень не виключений град та сильні пориви вітру. В решті регіонів України продовжиться період аномально спекотної та сухої погоди. Вітер у західних областях буде північний, на решті території південно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря в західній частині вночі +13…+18 °С, вдень +15… +20 °С. В інших регіонах вночі +19… +25 °С, вдень +34… +39 °С.

Прогноз погоди на 10 липня. Фото Укргідрометцентру

У п'ятницю, 11 липня, під впливом малорухомого циклону, нестійка погода з короткочасними дощами охопить більшу частину України, за винятком південних областей. Місцями вдень можливий град та шквали, 17 — 22 м/с. У західній частині можливі сильні дощі. Вітер змінних напрямків, 5 — 10 м/с. Температура повітря в західній частині вночі коливатиметься в межах +10…+16 °С, вдень +14… +21 °С. В інших регіонах вночі +19… +25 °С, вдень +34… +39 °С.

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Прогноз погоди на 11 липня. Фото Укргідрометцентру

У суботу, 12 липня, грозові дощі пройдуть у західних та північно-східних областях країни. На решті України без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, при грозах місцями може посилюватися до 15 — 17 м/с. Температура повітря в західній частині вночі +9…+14 °С, вдень +20… +25 °С, в решті регіонів вночі +14… +21 °С, вдень +26… +32 °С, у південно-східній половині +34… +39 °С.

У неділю, 13 липня, у східній частині, а також на крайньому заході країни очікуються короткочасні грозові дощі. У решті регіонів без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря у західних областях вночі +10… +15 °С, вдень +22… +27 °С, в решті регіонів вночі +14… +21 °С, вдень +26… +32 °С, у південно-східній половині +34… +39 °С.

Про те, коли у липні в Україні очікуються магнітні бурі, читайте на нашому сайті. До речі, сьогодні, 7 липня, завершується тривала сильна магнітна буря. Наразі її К-індекс трохи меньший за 5.

Фото Pixabay

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